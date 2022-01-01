За добу в Україні виявили 5429 нових випадків COVID-19





96 385 людей вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 29 242 людини, другу дозу – 59 075 людей, додаткову дозу отримали 445 людей, бустерну дозу – 7 623 людини.



Про це свідчать дані МОЗ станом на ранок вівторка, 11 січня.



Також за минулу добу:



- госпіталізували – 915 осіб;

- летальних випадків – 219;

- одужали – 7 761 особа.



За весь час пандемії в Україні:



- захворіли – 3 709 871 особа;

- одужали – 3 522 547 осіб;

- летальних випадків – 97 544;

- провели ПЛР-тестувань – 16 995 958.



Кількість захворювань в регіонах за добу:



м. Київ – 1192;

Вінницька область – 203;

Волинська область – 98;

Дніпропетровська область – 150;

Донецька область – 288;

Житомирська область – 40;

Закарпатська область – 157;

Запорізька область – 179;

Івано-Франківська область – 159;

Київська область – 259;

Кіровоградська область – 49;

Луганська область – 151;

Львівська область – 195;

Миколаївська область – 114;

Одеська область – 266;

Полтавська область – 440;

Рівненська область – 145;

Сумська область – 162;

Тернопільська область – 104;

Харківська область – 309;

Херсонська область – 75;

Хмельницька область – 209;

Черкаська область – 192;

Чернівецька область – 158;

Чернігівська область – 135.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За добу 10 січня в Україні зафіксували 5 429 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей серед – 306, серед медпрацівників – 168);96 385 людей вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 29 242 людини, другу дозу – 59 075 людей, додаткову дозу отримали 445 людей, бустерну дозу – 7 623 людини.Про це свідчать дані МОЗ станом на ранок вівторка, 11 січня.Також за минулу добу:- госпіталізували – 915 осіб;- летальних випадків – 219;- одужали – 7 761 особа.За весь час пандемії в Україні:- захворіли – 3 709 871 особа;- одужали – 3 522 547 осіб;- летальних випадків – 97 544;- провели ПЛР-тестувань – 16 995 958.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 1192;Вінницька область – 203;Волинська область – 98;Дніпропетровська область – 150;Донецька область – 288;Житомирська область – 40;Закарпатська область – 157;Запорізька область – 179;Івано-Франківська область – 159;Київська область – 259;Кіровоградська область – 49;Луганська область – 151;Львівська область – 195;Миколаївська область – 114;Одеська область – 266;Полтавська область – 440;Рівненська область – 145;Сумська область – 162;Тернопільська область – 104;Харківська область – 309;Херсонська область – 75;Хмельницька область – 209;Черкаська область – 192;Чернівецька область – 158;Чернігівська область – 135.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію