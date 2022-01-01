За добу в Україні виявили 5429 нових випадків COVID-19
Сьогодні, 08:57
За добу 10 січня в Україні зафіксували 5 429 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей серед – 306, серед медпрацівників – 168);
96 385 людей вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 29 242 людини, другу дозу – 59 075 людей, додаткову дозу отримали 445 людей, бустерну дозу – 7 623 людини.
Про це свідчать дані МОЗ станом на ранок вівторка, 11 січня.
Також за минулу добу:
- госпіталізували – 915 осіб;
- летальних випадків – 219;
- одужали – 7 761 особа.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіли – 3 709 871 особа;
- одужали – 3 522 547 осіб;
- летальних випадків – 97 544;
- провели ПЛР-тестувань – 16 995 958.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 1192;
Вінницька область – 203;
Волинська область – 98;
Дніпропетровська область – 150;
Донецька область – 288;
Житомирська область – 40;
Закарпатська область – 157;
Запорізька область – 179;
Івано-Франківська область – 159;
Київська область – 259;
Кіровоградська область – 49;
Луганська область – 151;
Львівська область – 195;
Миколаївська область – 114;
Одеська область – 266;
Полтавська область – 440;
Рівненська область – 145;
Сумська область – 162;
Тернопільська область – 104;
Харківська область – 309;
Херсонська область – 75;
Хмельницька область – 209;
Черкаська область – 192;
Чернівецька область – 158;
Чернігівська область – 135.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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96 385 людей вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 29 242 людини, другу дозу – 59 075 людей, додаткову дозу отримали 445 людей, бустерну дозу – 7 623 людини.
Про це свідчать дані МОЗ станом на ранок вівторка, 11 січня.
Також за минулу добу:
- госпіталізували – 915 осіб;
- летальних випадків – 219;
- одужали – 7 761 особа.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіли – 3 709 871 особа;
- одужали – 3 522 547 осіб;
- летальних випадків – 97 544;
- провели ПЛР-тестувань – 16 995 958.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 1192;
Вінницька область – 203;
Волинська область – 98;
Дніпропетровська область – 150;
Донецька область – 288;
Житомирська область – 40;
Закарпатська область – 157;
Запорізька область – 179;
Івано-Франківська область – 159;
Київська область – 259;
Кіровоградська область – 49;
Луганська область – 151;
Львівська область – 195;
Миколаївська область – 114;
Одеська область – 266;
Полтавська область – 440;
Рівненська область – 145;
Сумська область – 162;
Тернопільська область – 104;
Харківська область – 309;
Херсонська область – 75;
Хмельницька область – 209;
Черкаська область – 192;
Чернівецька область – 158;
Чернігівська область – 135.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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