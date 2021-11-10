Чоловіка з Волині, який зарубав батька та вбив матір одразу після виходу з тюрми, посадили на 9 років
Сьогодні, 09:19
Маневицький районний суд призначив 35-річному жителю селища Маневичі, визнаному винуватим у заподіянні матері тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили її смерть, покарання у виді 9 років позбавлення волі.
Про це повідомляє обласна прокуратура.
Нагадаємо, 22 липня 2021 року нетверезий чоловік, який щойно звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за побиття до смерті батька, під час сварки жорстоко побив матір, заподіявши їй травми, від яких вона померла.
Під час конфлікту він побив матір дерев’яною палкою по голові, тулубу, ногах та руках. Після того як закінчив наносити удари - витягнув жінку за територію будинку, на стежку, а сам повернувся до житла. Згодом жінка померла.
Тож, наступні 9 років чоловік відбуватиме покарання за ґратами.
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Про це повідомляє обласна прокуратура.
Нагадаємо, 22 липня 2021 року нетверезий чоловік, який щойно звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за побиття до смерті батька, під час сварки жорстоко побив матір, заподіявши їй травми, від яких вона померла.
Під час конфлікту він побив матір дерев’яною палкою по голові, тулубу, ногах та руках. Після того як закінчив наносити удари - витягнув жінку за територію будинку, на стежку, а сам повернувся до житла. Згодом жінка померла.
Тож, наступні 9 років чоловік відбуватиме покарання за ґратами.
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