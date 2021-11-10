Чоловіка з Волині, який зарубав батька та вбив матір одразу після виходу з тюрми, посадили на 9 років

Маневицький районний суд призначив 35-річному жителю селища Маневичі, визнаному винуватим у заподіянні матері тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили її смерть, покарання у виді 9 років позбавлення волі.Про це повідомляє обласна прокуратура.Нагадаємо, 22 липня 2021 року нетверезий чоловік, який щойно звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за побиття до смерті батька,Під час конфлікту він побив матір дерев’яною палкою по голові, тулубу, ногах та руках. Після того як закінчив наносити удари - витягнув жінку за територію будинку, на стежку, а сам повернувся до житла. Згодом жінка померла.Тож, наступні 9 років чоловік відбуватиме покарання за ґратами.