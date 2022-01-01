Коронавірус на Волині: 98 людей захворіли, 4 – померли
Сьогодні, 09:23
На Волині протягом попередньої доби зареєстрували 98 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 9 дітей та 6 медпрацівників.
Про це повідомляють в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Також за добу:
Одужали (осіб) – 254,
Летальних випадків (осіб) – 4:
Луцький район – 1 випадок по Луцькій ТГ;
Володимир-Волинський район – 1 випадок по Володимир-Волинській ТГ;
Камінь-Каширський район — 1 випадок по Камінь-Каширській ТГ;
Ковельський район – 1 випадок по Ковельській ТГ
Здійснили тестувань за добу:
методом ПЛР (осіб) – 437,
методом ІФА (осіб) – 110.
Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:
Луцький район – 62 хворих:
Луцька ТГ – 48 хворих
Боратинська ТГ – 5 хворих
Ківерцівська ТГ – 4хворих
Олицька ТГ -3хворих
Підгайцівська ТГ – 1 хворий
Цуманська ТГ – 1 хворий
Володимир-Волинський район – 12 хворих:
Володимир-Волинська ТГ -1 хворий
Затурцівська ТГ- 1 хворий
Іваничівська ТГ -5 хворих
Оваднівська ТГ -2 хворих
Павлівська ТГ – 3 хворих
Камінь-Каширський район – 16 хворих:
Камінь-Каширська ТГ – 3 хворих
Любешівська ТГ -11 хворих
Маневицька ТГ – 2 хворий
Ковельський район – 8 хворих:
Головненська ТГ – 1
Ковельська ТГ – 5 хворих
Турійська ТГ – 2 хворих
За весь час пандемії в області:
захворіли (осіб) – 104 340 (з них дітей – 7306 та медичних працівників –4458),
одужали ( осіб) – 100 859 (з них дітей – 7189 та медичних працівників –4384),
летальних випадків (осіб) –2205 (1 дитина та 34медпрацівники).
Здійснили тестувань всього:
методом ПЛР (осіб) – 411 800,
методом ІФА (осіб) –210 831.
Вакцинація від COVID-19:
За добу 10 січня 2022 року проти COVID-19 в області провели 2519 щеплень. Першою дозою щепили — 829 осіб, другою дозою – 1534 особи, додатковою дозою – 11 осіб, бустерною дозою – 145 осіб.
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 327 034 людини, отримали дві дози – 300 254 людини, отримали додаткову дозу – 68 людей, бустерну дозу – 331 людина. Загалом провели 627 687 щеплень.
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Про це повідомляють в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Також за добу:
Одужали (осіб) – 254,
Летальних випадків (осіб) – 4:
Луцький район – 1 випадок по Луцькій ТГ;
Володимир-Волинський район – 1 випадок по Володимир-Волинській ТГ;
Камінь-Каширський район — 1 випадок по Камінь-Каширській ТГ;
Ковельський район – 1 випадок по Ковельській ТГ
Здійснили тестувань за добу:
методом ПЛР (осіб) – 437,
методом ІФА (осіб) – 110.
Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:
Луцький район – 62 хворих:
Луцька ТГ – 48 хворих
Боратинська ТГ – 5 хворих
Ківерцівська ТГ – 4хворих
Олицька ТГ -3хворих
Підгайцівська ТГ – 1 хворий
Цуманська ТГ – 1 хворий
Володимир-Волинський район – 12 хворих:
Володимир-Волинська ТГ -1 хворий
Затурцівська ТГ- 1 хворий
Іваничівська ТГ -5 хворих
Оваднівська ТГ -2 хворих
Павлівська ТГ – 3 хворих
Камінь-Каширський район – 16 хворих:
Камінь-Каширська ТГ – 3 хворих
Любешівська ТГ -11 хворих
Маневицька ТГ – 2 хворий
Ковельський район – 8 хворих:
Головненська ТГ – 1
Ковельська ТГ – 5 хворих
Турійська ТГ – 2 хворих
За весь час пандемії в області:
захворіли (осіб) – 104 340 (з них дітей – 7306 та медичних працівників –4458),
одужали ( осіб) – 100 859 (з них дітей – 7189 та медичних працівників –4384),
летальних випадків (осіб) –2205 (1 дитина та 34медпрацівники).
Здійснили тестувань всього:
методом ПЛР (осіб) – 411 800,
методом ІФА (осіб) –210 831.
Вакцинація від COVID-19:
За добу 10 січня 2022 року проти COVID-19 в області провели 2519 щеплень. Першою дозою щепили — 829 осіб, другою дозою – 1534 особи, додатковою дозою – 11 осіб, бустерною дозою – 145 осіб.
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 327 034 людини, отримали дві дози – 300 254 людини, отримали додаткову дозу – 68 людей, бустерну дозу – 331 людина. Загалом провели 627 687 щеплень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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