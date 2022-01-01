Коронавірус на Волині: 98 людей захворіли, 4 – померли

На Волині протягом попередньої доби зареєстрували 98 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 9 дітей та 6 медпрацівників.Про це повідомляють в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.Одужали (осіб) – 254,Летальних випадків (осіб) – 4:Луцький район – 1 випадок по Луцькій ТГ;Володимир-Волинський район – 1 випадок по Володимир-Волинській ТГ;Камінь-Каширський район — 1 випадок по Камінь-Каширській ТГ;Ковельський район – 1 випадок по Ковельській ТГметодом ПЛР (осіб) – 437,методом ІФА (осіб) – 110.– 62 хворих:Луцька ТГ – 48 хворихБоратинська ТГ – 5 хворихКіверцівська ТГ – 4хворихОлицька ТГ -3хворихПідгайцівська ТГ – 1 хворийЦуманська ТГ – 1 хворий– 12 хворих:Володимир-Волинська ТГ -1 хворийЗатурцівська ТГ- 1 хворийІваничівська ТГ -5 хворихОваднівська ТГ -2 хворихПавлівська ТГ – 3 хворих– 16 хворих:Камінь-Каширська ТГ – 3 хворихЛюбешівська ТГ -11 хворихМаневицька ТГ – 2 хворий– 8 хворих:Головненська ТГ – 1Ковельська ТГ – 5 хворихТурійська ТГ – 2 хворихзахворіли (осіб) – 104 340 (з них дітей – 7306 та медичних працівників –4458),одужали ( осіб) – 100 859 (з них дітей – 7189 та медичних працівників –4384),летальних випадків (осіб) –2205 (1 дитина та 34медпрацівники).методом ПЛР (осіб) – 411 800,методом ІФА (осіб) –210 831.За добу 10 січня 2022 року проти COVID-19 в області провели 2519 щеплень. Першою дозою щепили — 829 осіб, другою дозою – 1534 особи, додатковою дозою – 11 осіб, бустерною дозою – 145 осіб.Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 327 034 людини, отримали дві дози – 300 254 людини, отримали додаткову дозу – 68 людей, бустерну дозу – 331 людина. Загалом провели 627 687 щеплень.