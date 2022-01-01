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Коронавірус на Волині: 98 людей захворіли, 4 – померли

Коронавірус на Волині: 98 людей захворіли, 4 – померли
На Волині протягом попередньої доби зареєстрували 98 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 9 дітей та 6 медпрацівників.

Про це повідомляють в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Також за добу:

Одужали (осіб) – 254,
Летальних випадків (осіб) – 4:
Луцький район – 1 випадок по Луцькій ТГ;

Володимир-Волинський район – 1 випадок по Володимир-Волинській ТГ;

Камінь-Каширський район — 1 випадок по Камінь-Каширській ТГ;

Ковельський район – 1 випадок по Ковельській ТГ

Здійснили тестувань за добу:

методом ПЛР (осіб) – 437,
методом ІФА (осіб) – 110.

Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:

Луцький район – 62 хворих:

Луцька ТГ – 48 хворих
Боратинська ТГ – 5 хворих
Ківерцівська ТГ – 4хворих
Олицька ТГ -3хворих
Підгайцівська ТГ – 1 хворий
Цуманська ТГ – 1 хворий

Володимир-Волинський район – 12 хворих:

Володимир-Волинська ТГ -1 хворий
Затурцівська ТГ- 1 хворий
Іваничівська ТГ -5 хворих
Оваднівська ТГ -2 хворих
Павлівська ТГ – 3 хворих

Камінь-Каширський район – 16 хворих:

Камінь-Каширська ТГ – 3 хворих
Любешівська ТГ -11 хворих
Маневицька ТГ – 2 хворий

Ковельський район – 8 хворих:

Головненська ТГ – 1
Ковельська ТГ – 5 хворих
Турійська ТГ – 2 хворих

За весь час пандемії в області:

захворіли (осіб) – 104 340 (з них дітей – 7306 та медичних працівників –4458),
одужали ( осіб) – 100 859 (з них дітей – 7189 та медичних працівників –4384),
летальних випадків (осіб) –2205 (1 дитина та 34медпрацівники).

Здійснили тестувань всього:

методом ПЛР (осіб) – 411 800,
методом ІФА (осіб) –210 831.

Вакцинація від COVID-19:

За добу 10 січня 2022 року проти COVID-19 в області провели 2519 щеплень. Першою дозою щепили — 829 осіб, другою дозою – 1534 особи, додатковою дозою – 11 осіб, бустерною дозою – 145 осіб.

Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 327 034 людини, отримали дві дози – 300 254 людини, отримали додаткову дозу – 68 людей, бустерну дозу – 331 людина. Загалом провели 627 687 щеплень.

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Теги: Волинь, коронавірус, статистика, ситуація
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