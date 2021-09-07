У Луцьку таксі врізалося в машину поліції

У Луцьку зіткнулися таксі сервісу Bolt та службовий автомобіль поліції.Про цеповідомили очевидці.У пресслужбі патрульної поліції Волинської області підтвердили інформацію про аварію.Розповіли, зіткнення відбулося вчора, 10 січня, приблизно о 18:30 під час несення служби в наряді сектору реагування патрульної поліції на службовому автомобілі марки Toyota Prius. Коли автомобіль рухався автомобільною дорогою Н-22 з села Струмівка в напрямку міста Луцька, був виявлений автомобіль, який порушив ПДР.Здійснюючи маневр розвороту з увімкненими проблисковими маячками на вулиці Рівненській, у службовий автомобіль врізалася автівка Renault Logan.Додають, що в автопригоді ніхто не травмувався, лише автомобілі зазнали механічних пошкоджень.На винуватця склали адміністративний матеріал за статтею 124 КУпАП. У поліції за цим фактом буде здійснене службове розслідування.