Правоохоронці отримають підвищену зарплату вже у лютому





Про це сьогодні, 11 січня, повідомив Денис Монастирський.



"Належне грошове забезпечення працівників системи МВС було і є моїм пріоритетом з перших днів роботи на посаді міністра. Головний підхід – підвищувати зарплати й виплати необхідно системно й планово, базуючись на досягненні конкретних результатів роботи.

Команда МВС шукала рішення цієї непростої проблеми. І з Нового року є перші результати", - заявив Монастирський.



Також він додав, що враховуючи, що у бюджетах на останні два роки не було закладено коштів на підвищення грошового забезпечення, а доплати відбувались точково, за рахунок так званого Ковідного Фонду, на 2022 рік в Законі про держбюджет на це передбачено додаткових 2,8 млрд грн. Лише на зарплати Нацполіції додатково виділено 1 млрд.грн.



Президент доручив Уряду збільшити зарплати працівникам системи МВС усіх категорій на 10% уже з 1 лютого: не тільки поліцейських, а й рятувальників, прикордонників, нацгвардійців, працівників міграційної служби.



Денис Монастирський зазначив, що вже з лютого буде відновлено право поліцейських та рятувальників на пільговий фінансовий лізинг на житло. Співробітники МВС матимуть гідну винагороду за свою результативну роботу.

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