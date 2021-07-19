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Правоохоронці отримають підвищену зарплату вже у лютому

Правоохоронці отримають підвищену зарплату вже у лютому
Правоохоронці отримають підвищення заробітних плат вже з лютого 2022 року.

Про це сьогодні, 11 січня, повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

"Належне грошове забезпечення працівників системи МВС було і є моїм пріоритетом з перших днів роботи на посаді міністра. Головний підхід – підвищувати зарплати й виплати необхідно системно й планово, базуючись на досягненні конкретних результатів роботи.
Команда МВС шукала рішення цієї непростої проблеми. І з Нового року є перші результати", - заявив Монастирський.

Також він додав, що враховуючи, що у бюджетах на останні два роки не було закладено коштів на підвищення грошового забезпечення, а доплати відбувались точково, за рахунок так званого Ковідного Фонду, на 2022 рік в Законі про держбюджет на це передбачено додаткових 2,8 млрд грн. Лише на зарплати Нацполіції додатково виділено 1 млрд.грн.

Президент доручив Уряду збільшити зарплати працівникам системи МВС усіх категорій на 10% уже з 1 лютого: не тільки поліцейських, а й рятувальників, прикордонників, нацгвардійців, працівників міграційної служби.

Денис Монастирський зазначив, що вже з лютого буде відновлено право поліцейських та рятувальників на пільговий фінансовий лізинг на житло. Співробітники МВС матимуть гідну винагороду за свою результативну роботу.

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Теги: Правоохоронці, зарплати, підвищення
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Коментарі 1
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То є 1300 гривень. Але ж пріоритет міністра
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