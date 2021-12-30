Повідомили про ситуацію в ковідному шпиталі в Боголюбах
Сьогодні, 10:13
Зранку 11 січня в ковідному шпиталі Волинської обласної клінічної лікарні перебували 39 пацієнтів.
Про це повідомив журналіст Андрій Гнатюк на своїй сторінці у фейсбуці.
За його словами, 34 людини перебуває під високими потоками кисню, 3 – в реанімації, з них 2 – під апаратом ШВЛ і 2 в критичному стані. Ще 14 хворих – у важкому стані. За минулу добу поступили 2 людей, виписали –4-х. Було спожито 800 кг кисню, залишалося трохи більше 8 тонн кисню.
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Про це повідомив журналіст Андрій Гнатюк на своїй сторінці у фейсбуці.
За його словами, 34 людини перебуває під високими потоками кисню, 3 – в реанімації, з них 2 – під апаратом ШВЛ і 2 в критичному стані. Ще 14 хворих – у важкому стані. За минулу добу поступили 2 людей, виписали –4-х. Було спожито 800 кг кисню, залишалося трохи більше 8 тонн кисню.
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