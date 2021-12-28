На Волині рятувальники допомогли літній жінці, яка не могла самостійно вийти з квартири
Сьогодні, 10:24
10 січня рятувальники 5-ї ДПРЧ Нововолинська врятували жінку похилого віку, якій стало зле у квартирі.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.
Виклик до служби 101 надійшов о 19:58. На мікрорайоні Шахтарський у квартирі на 4-у поверсі сусіди почули крики про допомогу жінки, яка не могла самостійно вийти з помешкання.
Бійці ДСНС по висувній драбині піднялись на балкон третього поверху, потім по штурмовій драбині на балкон 4-го поверху.
На медичних ношах потерпілу транспортували до карети швидкої, її госпіталізували.
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Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.
Виклик до служби 101 надійшов о 19:58. На мікрорайоні Шахтарський у квартирі на 4-у поверсі сусіди почули крики про допомогу жінки, яка не могла самостійно вийти з помешкання.
Бійці ДСНС по висувній драбині піднялись на балкон третього поверху, потім по штурмовій драбині на балкон 4-го поверху.
На медичних ношах потерпілу транспортували до карети швидкої, її госпіталізували.
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