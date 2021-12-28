На Волині рятувальники допомогли літній жінці, яка не могла самостійно вийти з квартири





Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.



Виклик до служби 101 надійшов о 19:58. На мікрорайоні Шахтарський у квартирі на 4-у поверсі сусіди почули крики про допомогу жінки, яка не могла самостійно вийти з помешкання.



Бійці ДСНС по висувній драбині піднялись на балкон третього поверху, потім по штурмовій драбині на балкон 4-го поверху.



На медичних ношах потерпілу транспортували до карети швидкої, її госпіталізували.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 10 січня рятувальники 5-ї ДПРЧ Нововолинська врятували жінку похилого віку, якій стало зле у квартирі.Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.Виклик до служби 101 надійшов о 19:58. На мікрорайоні Шахтарський у квартирі на 4-у поверсі сусіди почули крики про допомогу жінки, яка не могла самостійно вийти з помешкання.Бійці ДСНС по висувній драбині піднялись на балкон третього поверху, потім по штурмовій драбині на балкон 4-го поверху.На медичних ношах потерпілу транспортували до карети швидкої, її госпіталізували.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію