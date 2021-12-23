У місті на Волині на головній площі облаштовують ковзанку. ФОТО





Про це повідомляють на



Вже встановили дерев’яну огорожу, постелили спеціальну плівку, а ввечері бригада водозабору управління водопровідно-каналізаційного господарства залила перший шар майбутнього льодового покриття.



Можливість реалізувати мрію багатьох володимирчан з’явилась завдяки мінусовій температурі повітря, яка, згідно із прогнозом, триматиметься протягом наступних кількох днів. Дерев’яну огорожу та плівку закупили ще до Нового року, проте погодні умови, на жаль, не дозволяли облаштувати каток раніше.



Бригада водозабору у складі слюсарів Віталія Гайдука, Андрія Посельського та Віталія Шемчука на чолі з керівником Миколою Загайчуком залили перший шар ковзанки завтовшки 5 сантиметрів. Розмір льодяного майданчика – 25х12 м.



За словами заступника міського голови Андрія Гудима, на катку передбачена оренда ковзанів, яку здійснюватиме приватний підприємець. Її вартість становитиме 50-70 гривень. Зі своїми ковзанами на каток впускатимуть безплатно.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 10 січня у Володимирі на площі Героїв почали облаштовувати ковзанку.Про це повідомляють на сторінці Володимир-Волинської міської територіальної громади у фейсбуці.Вже встановили дерев’яну огорожу, постелили спеціальну плівку, а ввечері бригада водозабору управління водопровідно-каналізаційного господарства залила перший шар майбутнього льодового покриття.Можливість реалізувати мрію багатьох володимирчан з’явилась завдяки мінусовій температурі повітря, яка, згідно із прогнозом, триматиметься протягом наступних кількох днів. Дерев’яну огорожу та плівку закупили ще до Нового року, проте погодні умови, на жаль, не дозволяли облаштувати каток раніше.Бригада водозабору у складі слюсарів Втана чолі з керівникомзалили перший шар ковзанки завтовшки 5 сантиметрів. Розмір льодяного майданчика – 25х12 м.За словами заступника міського голови, на катку передбачена оренда ковзанів, яку здійснюватиме приватний підприємець. Її вартість становитиме 50-70 гривень. Зі своїми ковзанами на каток впускатимуть безплатно.

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