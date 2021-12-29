На Волині Chevrolet злетів у кювет: є постраждалі

Автопригода трапилася учора, 11 січня, на автодорозі поблизу села Карасин Камінь-Каширського району.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.За кермом легковика перебував 19-річний лучанин. Ймовірно, водій не впорався з керуванням та злетів у кювет.Внаслідок ДТП постраждали пасажири транспортного засобу – 40-річна жителька селища Любешів та 21-річна львів’янка. Вони не госпіталізовувались.Цього ж дня, на автодорозі між селами Пнівне – Волиця Камінь-Каширського району 35-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Volkswagen Golf, злетів з дороги та врізався у дерево.У результаті зіткнення тілесні ушкодження отримав 28-річний пасажир легковика.За цими фактами слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.Слідство триває.