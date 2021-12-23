На Волині п'яний водій Mercedes протаранив автозаправку ОККО. ФОТО





Про це



Пригода трапилася учора, 10 січня, близько 22-ї години на АЗС, що на перехресті вулиць Варшавської та Володимирської.



Як кажуть свідки, потерпілих немає.



У водія виявили ознаки алкогольного сп‘яніння. Він пройшов огляд у медзакладі, де це було підтверджено висновком лікаря. На порушника склали адміністративні матеріали за ст. 124 та 130 КУпАП.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі легковий автомобіль «Мерседес» в’їхав у приміщення на автозаправці ОККО, тим самим розбив прозорі стіни будівлі.Про це «Ковель media» стало відомо з власних джерел.Пригода трапилася учора, 10 січня, близько 22-ї години на АЗС, що на перехресті вулиць Варшавської та Володимирської.Як кажуть свідки, потерпілих немає.У водія виявили ознаки алкогольного сп‘яніння. Він пройшов огляд у медзакладі, де це було підтверджено висновком лікаря. На порушника склали адміністративні матеріали за ст. 124 та 130 КУпАП.

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