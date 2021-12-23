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На Волині п'яний водій Mercedes протаранив автозаправку ОККО. ФОТО

На Волині п'яний водій Mercedes протаранив автозаправку ОККО. ФОТО
У Ковелі легковий автомобіль «Мерседес» в’їхав у приміщення на автозаправці ОККО, тим самим розбив прозорі стіни будівлі.

Про це «Ковель media» стало відомо з власних джерел.

Пригода трапилася учора, 10 січня, близько 22-ї години на АЗС, що на перехресті вулиць Варшавської та Володимирської.

Як кажуть свідки, потерпілих немає.

У водія виявили ознаки алкогольного сп‘яніння. Він пройшов огляд у медзакладі, де це було підтверджено висновком лікаря. На порушника склали адміністративні матеріали за ст. 124 та 130 КУпАП.
На Волині п'яний водій Mercedes протаранив автозаправку ОККО. ФОТО
На Волині п'яний водій Mercedes протаранив автозаправку ОККО. ФОТО

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Теги: Ковель, АЗС, ДТП, протаранив вітрину
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