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У Києві обікрали та побили Андрія Куликова: один із грабіжників – волинянин

У Києві обікрали та побили Андрія Куликова: один із грабіжників – волинянин
У Києві пограбували та побили співзасновника “Громадського радіо” і голову Комісії з журналістської етики Андрія Куликова.

Інцидент стався на проспекті Перемоги, повідомляє Інститут масової інформації.

За даними поліції, двоє невідомих чоловіків підійшли та попросили цигарку. Отримавши відмову, вони побили чоловіка, відібрали 3 тисячі гривень, банківську картку та мобільний телефон.

Про інцидент потерпілий повідомив поліції. Протягом декількох годин поліція виявила та затримала двох грабіжників в одному з хостелів. Ними виявилися раніше судимий за пограбування, крадіжки та незаконний обіг наркотиків 23-річний уродженець Миколаївської області та 23-річний мешканець Волинської області, який наразі перебуває в статусі обвинуваченого за крадіжку.

Правоохоронці перевіряють причетність ще двох осіб до правопорушення.

Слідчий відділ Шевченківського управління поліції розпочав кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України (грабіж). Затриманим повідомили про підозру в скоєнні злочину. Шевченківський районний суд Києва обрав фігурантам запобіжні заходи – тримання під вартою. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.

За інформацією Києва оперативного, потерпілим виявився журналіст Андрій Куликов. До нього біля центрального РАЦСу підійшли четверо чоловіків.

“Один вдарив потерпілого, почали погрожувати. Чоловік віддав їм свої гроші, але їм цього було замало, і вони ще й “вибили” з нього пін-код від банківської карти (та саму картку), а згодом ще й силоміць забрали мобільний телефон”, – йдеться в повідомленні.

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Теги: Київ, пограбування, Куликов, волинянин
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