вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Як уникнути переохолодження: поради від МОЗ

Як уникнути переохолодження: поради від МОЗ
Зима приносить із собою, крім снігу й передчуття новорічних свят, чимало турбот про здоров’я.

Як убезпечитися від переохолодження та обмороження при довготривалому перебуванні на відкритому повітрі, а також, що слід робити при гіпотермії, а яких дій краще уникати, радить МОЗ.

Переохолодження виникає тоді, коли температура тіла людини опускається нижче нормальної 36,6 °C до критичних для життя показників. Найпоширенішою причиною є довготривалий вплив низьких температур навколишнього середовища або занурення в крижану воду. Зневоднені чи фізично виснажені люди є найбільш вразливою групою, саме тому взимку важливо не лише самим берегтися від переохолоджень, а й допомагати переживати зимову негоду вразливим групам населення.

Ознаки та симптоми переохолодження (гіпотермії) зазвичай з'являються повільно і можуть включати:

-озноб;
-нечітку мову або бурмотіння;
-повільне, поверхневе дихання;
-слабке наповнення пульсу;
-незграбність або відсутність координації;
-сонливість;
-сплутаність свідомості або втрату пам'яті;
-втрату свідомості;
-яскраво-червону/синю, холодну шкіру.

Що робити, якщо у вас переохолодження:

-Зайдіть із вулиці у приміщення. Якщо ж це неможливо, постарайтеся захистити від вітру шию та голову.
-Якщо ваші речі змокли, якомога швидше перевдягніться у сухі.
-У разі необхідності подальшого утеплення, робіть це поступово. Наприклад, прикладайте теплі сухі компреси до центру тіла — шиї, грудей і паху. Якщо використовуєте пляшки з гарячою водою, загорніть їх в рушник, щоб не обпектися.
-Вживайте теплі безалкогольні напої з цукром, з’їжте багату на білок їжу.
-Більше рухайтеся, робіть вправи ногами та руками, щоб сприяти відновленню кровообігу.

Чого не варто робити при гіпотермії:

-Не намагайтесь зігрітися занадто швидко, наприклад, за допомогою обігрівача чи гарячої ванни.
-Не зігрівайте руки й ноги, розтираючи їх.
-Не вживайте алкоголь і тютюн. Перший сприяє посиленій тепловіддачі, а куріння тютюну — звуженню судин, що призводить до посилення переохолодження.
-Виникненню проблеми краще запобігти, ніж потім її розв’язувати.

Тому взимку, коли настають морози, варто тепло вдягатись. Бажано це робити шарами. Якщо ви знаєте про погіршення погодних умов, не забувайте про шапку, рукавички, шарф, можливо, спеціальну захисну маску для обличчя, теплі шкарпетки та водонепроникне взуття.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: поради від МОЗ, переохолодження
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
2021 рік – у фото видання ВолиньPost
«Експертизи не дали повних відповідей»: чому досі не оголосили підозру доньці Алфьорова, яка на смерть збила людину
Пакети-«маєчки» тепер не безплатні: скільки вони коштують у супермаркетах Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Які квартири можна вибрати у новій черзі ЖК «Амстердам»? ОГЛЯД*
Сьогодні, 12:41
Замість штрафів – бали: українських водіїв хочуть по-новому карати за порушення ПДР
Сьогодні, 12:30
Як уникнути переохолодження: поради від МОЗ
Сьогодні, 12:18
На Волині автівка збила дитину, яка переходила дорогу. ВІДЕО
Сьогодні, 11:52
У громаді на Волині жителі вирушили на пошуки зниклого чоловіка
Сьогодні, 11:35
Схожі новини
За вихідні 5 людей у Луцьку госпіталізували через обмороження і переохолодження За вихідні 5 людей у Луцьку госпіталізували через обмороження і переохолодження
18 січень, 2021, 15:00
У Борисполі батько мало не заморозив 2-місячну дівчинку на вулиці У Борисполі батько мало не заморозив 2-місячну дівчинку на вулиці
07 березень, 2019, 06:45
Зникла волинянка могла померти від переохолодження Зникла волинянка могла померти від переохолодження
12 квітень, 2018, 16:33
На Волині виявили тіло хлопця, яке пролежало в снігу півтора місяця На Волині виявили тіло хлопця, яке пролежало в снігу півтора місяця
23 березень, 2018, 12:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцькому районі ще на Різдво зник 80-річний дідусь: пошуки тривають
Сьогодні, 12:52
 0
Які квартири можна вибрати у новій черзі ЖК «Амстердам»? ОГЛЯД*
Сьогодні, 12:41
 0
Замість штрафів – бали: українських водіїв хочуть по-новому карати за порушення ПДР
Сьогодні, 12:30
 0
Як уникнути переохолодження: поради від МОЗ
Сьогодні, 12:18
 0
На Волині автівка збила дитину, яка переходила дорогу. ВІДЕО
Сьогодні, 11:52
 0
Медіа
відео
1/8