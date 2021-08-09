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У Луцькому районі ще на Різдво зник 80-річний дідусь: пошуки тривають

У Луцькому районі ще на Різдво зник 80-річний дідусь: пошуки тривають
У Луцькому районі правоохоронці розшукують Демчука Петра Микитовича, 8 вересня 1941 року народження, жителя села Доросині, котрий зник у суботу, 8 січня.

Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.

На зріст розшукуваний - 167 см, худорлявий, має сиву бороду. Був одягнутий у чорне пальто.

Поліція звертається до громадян: якщо вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження розшукуваних, просять невідкладно повідомити за номерами телефонів: 0968115965, 0965888874, 0953338455 або 102. Конфіденційність гарантується.

Нині правоохоронці та громадськість прочісують ліси, поля, береги водойм, нежитлові приміщення. Задіяно квадрокоптер.

Нагадаємо, сьогодні також вирушили на пошуки 71-ічного Володимира Ткачука, жителя Павлівської громади.

У Луцькому районі ще на Різдво зник 80-річний дідусь: пошуки тривають

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Теги: розшук, Луцький район, розшукують чоловіка
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