У Луцькому районі ще на Різдво зник 80-річний дідусь: пошуки тривають

Демчука Петра Микитовича, 8 вересня 1941 року народження, жителя села Доросині, котрий зник у суботу, 8 січня.



Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.



На зріст розшукуваний - 167 см, худорлявий, має сиву бороду. Був одягнутий у чорне пальто.



Поліція звертається до громадян: якщо вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження розшукуваних, просять невідкладно повідомити за номерами телефонів: 0968115965, 0965888874, 0953338455 або 102. Конфіденційність гарантується.



Нині правоохоронці та громадськість прочісують ліси, поля, береги водойм, нежитлові приміщення. Задіяно квадрокоптер.



Володимира Ткачука, жителя Павлівської громади.





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