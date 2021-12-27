Помер президент Європарламенту

Давід Сассолі помер у віці 65 років.



Про це у Twitter повідомив його речник Роберто Куільйо, передає



"Президент Європарламенту Давид Сассолі помер 11 січня о 1:15 у лікарні в Авіано, Італія, куди його госпіталізували", – написав він.



Сассолі перебував у лікарні з 26 грудня "через серйозне ускладнення в результаті дисфункції імунної системи", – йдеться в заяві його офісу в понеділок.



Видання Politico нагадує, що у вересні Сассолі був доставлений до лікарні в Страсбурзі для лікування важкої форми пневмонії.



Депутат Європарламенту з Мальти Роберта Метсола, яка балотується як кандидат від Європейської народної партії на зміну Сассолі на посту президента, написала в Twitter: "У мене розбите серце. Європа втратила лідера, я втратила друга, демократія втратила чемпіона", додавши, що Сассолі "присвятив своє життя тому, щоб зробити світ кращим і справедливішим".





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Президент Європейського парламентупомер у віці 65 років.Про це у Twitter повідомив його речник, передає "Європейська правда" "Президент Європарламенту Давид Сассолі помер 11 січня о 1:15 у лікарні в Авіано, Італія, куди його госпіталізували", – написав він.Сассолі перебував у лікарні з 26 грудня "через серйозне ускладнення в результаті дисфункції імунної системи", – йдеться в заяві його офісу в понеділок.Видання Politico нагадує, що у вересні Сассолі був доставлений до лікарні в Страсбурзі для лікування важкої форми пневмонії.Депутат Європарламенту з Мальти Роберта Метсола, яка балотується як кандидат від Європейської народної партії на зміну Сассолі на посту президента, написала в Twitter: "У мене розбите серце. Європа втратила лідера, я втратила друга, демократія втратила чемпіона", додавши, що Сассолі "присвятив своє життя тому, щоб зробити світ кращим і справедливішим".

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