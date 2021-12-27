Помер президент Європарламенту
Сьогодні, 13:10
Президент Європейського парламенту Давід Сассолі помер у віці 65 років.
Про це у Twitter повідомив його речник Роберто Куільйо, передає "Європейська правда".
"Президент Європарламенту Давид Сассолі помер 11 січня о 1:15 у лікарні в Авіано, Італія, куди його госпіталізували", – написав він.
Сассолі перебував у лікарні з 26 грудня "через серйозне ускладнення в результаті дисфункції імунної системи", – йдеться в заяві його офісу в понеділок.
Видання Politico нагадує, що у вересні Сассолі був доставлений до лікарні в Страсбурзі для лікування важкої форми пневмонії.
Депутат Європарламенту з Мальти Роберта Метсола, яка балотується як кандидат від Європейської народної партії на зміну Сассолі на посту президента, написала в Twitter: "У мене розбите серце. Європа втратила лідера, я втратила друга, демократія втратила чемпіона", додавши, що Сассолі "присвятив своє життя тому, щоб зробити світ кращим і справедливішим".
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Про це у Twitter повідомив його речник Роберто Куільйо, передає "Європейська правда".
"Президент Європарламенту Давид Сассолі помер 11 січня о 1:15 у лікарні в Авіано, Італія, куди його госпіталізували", – написав він.
Сассолі перебував у лікарні з 26 грудня "через серйозне ускладнення в результаті дисфункції імунної системи", – йдеться в заяві його офісу в понеділок.
Видання Politico нагадує, що у вересні Сассолі був доставлений до лікарні в Страсбурзі для лікування важкої форми пневмонії.
Депутат Європарламенту з Мальти Роберта Метсола, яка балотується як кандидат від Європейської народної партії на зміну Сассолі на посту президента, написала в Twitter: "У мене розбите серце. Європа втратила лідера, я втратила друга, демократія втратила чемпіона", додавши, що Сассолі "присвятив своє життя тому, щоб зробити світ кращим і справедливішим".
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Коментарі 1
"через серйозне ускладнення в результаті дисфункції імунної системи..."Які цікаві причини смерті у вакцинованих,а якби був не вакцинований,то написали б просто "помер від COVID 19...
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