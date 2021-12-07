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На Волині судили експоліцейського, який з фальшивим ковід-сертифікатом і хабарем хотів перетнути кордон

На Волині судили експоліцейського, який з фальшивим ковід-сертифікатом і хабарем хотів перетнути кордон
На Волині судили мешканця Кіровоградщини, який перетинав державний кордон з підробленим Covid-сертифікатом і «доплачував» прикордонникам, щоб вони цього не побачили. Зловмисника оштрафували на 17 тисяч гривень і конфіскували хабар.

Відповідний вирок виніс Любомльський районний суд, пише Центр журналістських розслідувань "Сила правди".

У вересні 2021 року на митному посту «Ягодин» під час перевірки документів мешканця Кіровоградської області Олега Копильця прикордонники виявили підробку свідоцтва про вакцинацію. Чоловік вирішив залагодити справу і поклав у документи 100 євро. Він очікував, що за це прикордонник закриє очі на порушення. Однак оборудка не вдалася.

Наприкінці грудня 2021-го справу розглядали у Любомльському районному суді. З’ясувалося, що сертифікат вакцинації від Covid-19 чоловік придбав ще влітку просто на автостанції у Києві. За фальшивий документ він заплатив 2500 гривень.

Ще до суду Олег Копилець визнав себе винним і уклав угоду з прокурором. Відтак його покарали штрафом розміром 17 тисяч гривень. Також в дохід держави конфіскували 100 євро, які чоловік пропонував прикордоннику. Вирок набрав законної сили.

Цікаво, що порушник виявився колишнім співробітником правоохоронних органів. До 2019 року Олег Копилець працював у поліції на Кіровоградщині.

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Теги: Волинь, суд, експоліцейський, хабар
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