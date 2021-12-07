На Волині судили експоліцейського, який з фальшивим ковід-сертифікатом і хабарем хотів перетнути кордон





Відповідний вирок виніс Любомльський районний суд, пише



У вересні 2021 року на митному посту «Ягодин» під час перевірки документів мешканця Кіровоградської області Олега Копильця прикордонники виявили підробку свідоцтва про вакцинацію. Чоловік вирішив залагодити справу і поклав у документи 100 євро. Він очікував, що за це прикордонник закриє очі на порушення. Однак оборудка не вдалася.



Наприкінці грудня 2021-го справу розглядали у Любомльському районному суді. З’ясувалося, що сертифікат вакцинації від Covid-19 чоловік придбав ще влітку просто на автостанції у Києві. За фальшивий документ він заплатив 2500 гривень.



Ще до суду Олег Копилець визнав себе винним і уклав угоду з прокурором. Відтак його покарали штрафом розміром 17 тисяч гривень. Також в дохід держави конфіскували 100 євро, які чоловік пропонував прикордоннику. Вирок набрав законної сили.



Цікаво, що порушник виявився колишнім співробітником правоохоронних органів. До 2019 року Олег Копилець працював у поліції на Кіровоградщині.

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