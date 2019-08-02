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Волинські поліцейські відшукали 13-річного хлопця, який втік з дому

Волинські поліцейські відшукали 13-річного хлопця, який втік з дому
Сьогодні, 11 січня, близько 10 години до Ковельського районного управління поліції надійшла заява 38-річної ковельчанки про зникнення 13-річного сина. Жінка повідомила, що хлопець пішов з дому в післяобідню пору 10 січня.

Про це повідомила пресслужба поліції Волині.

На пошуки неповнолітнього відразу було орієнтовано усі наряди поліції. Його місцезнаходження вдалося встановити менше ніж за годину від надходження повідомлення. Поліцейські помітили хлопця на Привокзальній площі у Ковелі.

Зараз його життю та здоров’ю нічого не загрожує.

З юнаком правоохоронці провели профілактичну бесіду щодо недопущення подібних випадків у майбутньому.

Батьки неповнолітнього будуть притягнуті до адміністративної відповідальності за статтею 184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють обов’язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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Теги: Волинь, ковель, зникнення, поліція
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