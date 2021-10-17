На Волині судитимуть вінничанина за фальшивий документ про вакцинацію

33-річний мешканець Вінниччини під час проходження прикордонного контролю на пункті пропуску «Устилуг» надав працівникам Держприкордонслужби України завідомо підроблене міжнародне свідоцтво про вакцинацію від COVID.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.Трапилася подія у грудні минулого року.Під час перевірки поліцейські з’ясували, що медичний заклад, зазначений у сертифікаті, документ не видавав. Фіктивне свідоцтво про імунізацію вилучили.Правопорушнику оголосили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, вчинені повторно чи за попередньою змовою осіб) Кримінального кодексу України.Учора, 10 січня, досудове розслідування у кримінальному провадженні завершили, обвинувальний акт скерували до суду.