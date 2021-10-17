На Волині судитимуть вінничанина за фальшивий документ про вакцинацію
Сьогодні, 13:45
33-річний мешканець Вінниччини під час проходження прикордонного контролю на пункті пропуску «Устилуг» надав працівникам Держприкордонслужби України завідомо підроблене міжнародне свідоцтво про вакцинацію від COVID.
Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Трапилася подія у грудні минулого року.
Під час перевірки поліцейські з’ясували, що медичний заклад, зазначений у сертифікаті, документ не видавав. Фіктивне свідоцтво про імунізацію вилучили.
Правопорушнику оголосили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, вчинені повторно чи за попередньою змовою осіб) Кримінального кодексу України.
Учора, 10 січня, досудове розслідування у кримінальному провадженні завершили, обвинувальний акт скерували до суду.
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Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Трапилася подія у грудні минулого року.
Під час перевірки поліцейські з’ясували, що медичний заклад, зазначений у сертифікаті, документ не видавав. Фіктивне свідоцтво про імунізацію вилучили.
Правопорушнику оголосили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, вчинені повторно чи за попередньою змовою осіб) Кримінального кодексу України.
Учора, 10 січня, досудове розслідування у кримінальному провадженні завершили, обвинувальний акт скерували до суду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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