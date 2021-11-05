У Луцьку на маршрут №12 додали ще один тролейбус
Сьогодні, 13:59
У зв'язку зі змінами в міській автобусній мережі на маршруті №12 їздитиме новий тролейбус.
Про це інформують у Луцькраді.
З 10 січня 2022 року на тролейбусний маршрут №12 “Володимирська-Карбишева” залучено додатковий тролейбус.
Станом на сьогодні на цьому маршруті здійснюють перевезення 5 тролейбусів.
Нагадаємо, до кінця січня Луцькрада планує отримати ще 9 нових тролейбусів «Богдан».
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Про це інформують у Луцькраді.
З 10 січня 2022 року на тролейбусний маршрут №12 “Володимирська-Карбишева” залучено додатковий тролейбус.
Станом на сьогодні на цьому маршруті здійснюють перевезення 5 тролейбусів.
Нагадаємо, до кінця січня Луцькрада планує отримати ще 9 нових тролейбусів «Богдан».
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