У Луцьку на маршрут №12 додали ще один тролейбус





Про це інформують у Луцькраді.



З 10 січня 2022 року на тролейбусний маршрут №12 “Володимирська-Карбишева” залучено додатковий тролейбус.



Станом на сьогодні на цьому маршруті здійснюють перевезення 5 тролейбусів.









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