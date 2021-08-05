У Ковелі дітям загиблих атовців влаштували майстер-клас з приготування піци. ВІДЕО





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“В нас сімейний заклад, ми завжди раді діткам. Зараз діти готують піцу, потім шеф її забирає, випікає, а далі діти можуть забрати її з собою”, – каже адміністраторка Оксана Лавренюк.



Та й підтримати сім’ї загиблих атовців – справжня честь для закладу, каже пані Оксана. Тут усе продумали, аби діткам було зручно готувати – біля кожного робочого місця стояли окремі посудини з тістом та різноманітною начинкою.







Вчилися у піцайоло секретам приготування італійського смаколика не лише діти, а і їхні матусі. Майстер-клас, діляться, дуже сподобався.



Найочікуваніша мить для усіх – презентація готової, гарячої піци, зробленої своїми руками. Обідали всі прямо в піцерії. Мовляв, у такій атмосфері і смакує усе краще.



По завершенню майстер-класу діти отримали сертифікати на згадку та зробили знімки з піцайоло.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі влаштували майстер-клас з приготування піци для дітей загиблих воїнів АТО. Юні кулінари та їхні мами – готували страву під керівництвом справжньої піцайоло в одному з закладів харчування.Про це пише 12 канал “В нас сімейний заклад, ми завжди раді діткам. Зараз діти готують піцу, потім шеф її забирає, випікає, а далі діти можуть забрати її з собою”, – каже адміністраторкаТа й підтримати сім’ї загиблих атовців – справжня честь для закладу, каже пані Оксана. Тут усе продумали, аби діткам було зручно готувати – біля кожного робочого місця стояли окремі посудини з тістом та різноманітною начинкою.Вчилися у піцайоло секретам приготування італійського смаколика не лише діти, а і їхні матусі. Майстер-клас, діляться, дуже сподобався.Найочікуваніша мить для усіх – презентація готової, гарячої піци, зробленої своїми руками. Обідали всі прямо в піцерії. Мовляв, у такій атмосфері і смакує усе краще.По завершенню майстер-класу діти отримали сертифікати на згадку та зробили знімки з піцайоло.

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