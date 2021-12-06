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Пік нової хвилі Covid припаде на лютий, буде більше Омікрону

Пік нової хвилі Covid припаде на лютий, буде більше Омікрону
У Міністерстві охорони здоров'я прогнозують, що з кінця січня почнеться нова хвиля поширення коронавірусу, пік якої припаде на лютий, а спад – на березень-квітень.

Про це сказав головний санітарний лікар України Ігор Кузін, пише Українська правда.

Він зазначив, що зараз у Сумській області збільшується кількість нових випадків, а в Херсонській зростає частка госпіталізованих. Однак, цей зріст не є значним. Ми ще не бачимо погіршення епідситуації. Скоріше спрацьовує післясвятковий період, коли люди відкладали похід до лікаря.

За прогнозами, черговий сплеск буде, починаючи з кінця січня. У цей час буде більше Омікрону.

Пік припаде на лютий з поступовим спаданням аж до квітня".

Кузін відмітив, що тривалість і розмах нової хвилі будуть залежати від ефективності протиепідеміологічних заходів і від кількості людей, які отримають повний курс щеплення або бустерну дозу.

Показники смертності, за словами головного санлікаря, будуть залежати від багатьох факторів, основним із яких є кількість вакцинацій.

Кузін не може спрогнозувати, скільки життів Covid забере цього року, але вважає, що 100 тисяч смертей від коронавірусу в 2022 році – це "дещо завищені прогнози, це найгірший сценарій".

"За даними наукових досліджень, щеплення захищає від важкого перебігу хвороби й від смерті. Ми маємо доволі амбітні плани з вакцинації - принаймні 70% дорослого населення до кінця 2022 року. Тобто кількість смертей буде залежати від темпів вакцинальної кампанії. Ми не очікуємо, що 2022 рік буде гіршим, ніж 2021-й за кількістю нових випадків або кількістю смертей", - сказав Ігор Кузін.

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Теги: Коронавірус, нова хвиля, пік, лютий
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Коментарі 1
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дайте вгадаю, наступний пік буде весною
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