Розповіли, чому вулиці Луцька асфальтують під час морозів

Сьогодні, 11 січня, роботи тривають на вулиці Львівській. Дорогу тут ремонтують із застосуванням технологій холодних асфальтобетонних сумішей, що дозволяють проведення робіт при температурі повітря до -15.Про це повідомляють у пресслужбі Луцькради.Наразі ремонтують ділянки на перехресті вулиць Львівська-Станіславського, кільці Львівська-Володимирська, а також на вулиці Окружній. За словами директора департаменту ЖКГ, передбачається, що такий ремонт вирішить проблему з аварійною ямковістю протягом зими, а з часом холодний асфальтобетон замінять.Безперешкодний рух вулицею відновлять одразу після закінчення укладки асфальту, що є однією із переваг згаданої технології.Протягом холодної пори року ліквідація аварійної ямковості на дорогах Луцької територіальної громади за допомогою холодного асфальтобетону продовжиться.