Розповіли, чому вулиці Луцька асфальтують під час морозів
Сьогодні, 15:32
Сьогодні, 11 січня, роботи тривають на вулиці Львівській. Дорогу тут ремонтують із застосуванням технологій холодних асфальтобетонних сумішей, що дозволяють проведення робіт при температурі повітря до -15.
Про це повідомляють у пресслужбі Луцькради.
Наразі ремонтують ділянки на перехресті вулиць Львівська-Станіславського, кільці Львівська-Володимирська, а також на вулиці Окружній. За словами директора департаменту ЖКГ Миколи Осіюка, передбачається, що такий ремонт вирішить проблему з аварійною ямковістю протягом зими, а з часом холодний асфальтобетон замінять.
Безперешкодний рух вулицею відновлять одразу після закінчення укладки асфальту, що є однією із переваг згаданої технології.
Протягом холодної пори року ліквідація аварійної ямковості на дорогах Луцької територіальної громади за допомогою холодного асфальтобетону продовжиться.
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Про це повідомляють у пресслужбі Луцькради.
Наразі ремонтують ділянки на перехресті вулиць Львівська-Станіславського, кільці Львівська-Володимирська, а також на вулиці Окружній. За словами директора департаменту ЖКГ Миколи Осіюка, передбачається, що такий ремонт вирішить проблему з аварійною ямковістю протягом зими, а з часом холодний асфальтобетон замінять.
Безперешкодний рух вулицею відновлять одразу після закінчення укладки асфальту, що є однією із переваг згаданої технології.
Протягом холодної пори року ліквідація аварійної ямковості на дорогах Луцької територіальної громади за допомогою холодного асфальтобетону продовжиться.
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