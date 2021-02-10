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У місті на Волині зібрали допомогу бійцям на передову. ФОТО

У місті на Волині зібрали допомогу бійцям на передову. ФОТО
У Ковелі учні 13 міських шкіл, представники кількох дитсадків, Палацу учнівської молоді та міськради зібрали допомогу українським військовим, які перебувають у зоні ООС.

Як повідомив Суспільному волонтер Валерій Черняков, мікроавтобус завантажили провізією та ящиками з необхідними речами 10 січня, відправили пакунки в дорогу 11 січня.

"Я виїжджаю завтра (12 січня – ред.) зранку. А допомога великим бусом вже поїхала до Полтави. У Полтаві бус розвантажать і будемо точково розвозити допомогу іншим транспортом для військових на схід. Ми не можемо одною вантажівкою їхати по всіх точках, бо є місця, де вона не проїде", – зазначив волонтер.
У місті на Волині зібрали допомогу бійцям на передову. ФОТО

З його слів, учні 13 ковельських шкіл підготували по декілька ящиків гостинці до новорічно-різдвяних свят та листами для військовослужбовців. Напередодні Рада старшокласників міста ініціювала й провела акцію "Спільними зусиллями", де зібрали усе необхідне.
У місті на Волині зібрали допомогу бійцям на передову. ФОТО

Таку волонтерську акцію організовують до Різдва щороку. Валерій Черняков каже: цього разу збирали більше цитрусових та інших фруктів, оскільки взимку бійцям потрібно більше вітамінів.
У місті на Волині зібрали допомогу бійцям на передову. ФОТО

Провізію та інші пакунки волонтери доправлять на схід, зокрема планують заїхати в міста Мар'їнка, Попасна, Авдіївка та селище Троїцьке.
У місті на Волині зібрали допомогу бійцям на передову. ФОТО

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Теги: Волинь, Ковель, допомога, передова
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