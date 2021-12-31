У Підгайцівській громаді дали старт розвитку біатлону

Троє підлітків із села Лище Підгайцівської громади з 2021 року займаються біатлоном. Найближчим часом тренери готуються відправити їх на тренувальний збір у Карпати, аби оцінити потенціал вихованців та дати можливість випробувати себе, подивитись, як відточують уміння досвідченіші спортсмени.Про це повідомляє пресслужба Підгайцівської сільради.Голова Федерації біатлону у Волинській областізазначає, що за тиждень занять у горах, діти зможуть оцінити, чи готові далі розвиватись у цьому виді спорту, адже він потребує часу, витримки і великого бажання.Аби підтримати юних спортсменів та розвиток олімпійського спорту у Підгайцівській громаді, Центр культури, молоді та спорту Підгайцівської сільради придбав для них три набори лижного спорядження для початківців - лижі, лижні палиці та лижні черевики.Заступник Підгайцівського сільського головирозповів, що Федерація біатлону Волині та міста Луцька вже розпочала співпрацю з Підгайцівською громадою. За попередніми домовленостями, навесні у кожній школі планують провести олімпійські уроки після яких дітям, які зацікавляться біатлоном, дадуть можливість потренуватися та проявити себе. До жовтня 2022 року тренери планують підготувати кількох спортсменів до участі у Всеукраїнських біатлонних змаганнях, які відбуватимуться у Києві.Директорка Центру культури, молоді та спортудодала, що у січні у Підгайцівській громаді зареєструють місцеву федерацію біатлону, яку очолить Анатолій Бартощук, мешканець села Струмівка та засновник приватного підприємства Волиньагротех. Він із самого початку існування Федерації біатлону Волині та міста Луцька підтримує команду та є спонсором успішного волинського біатлоніста. Тож він зацікавлений розвивати олімпійський вид спорту у селах Підгайцівської громади.Де тренуватимуться юні біатлоністи доки не відомо, однак екологічна стежка у селі Гаразджа, за словами Миколи Поліщука, добре підходить для занять спортсменів у теплу пору року. А для того, щоб мати лижну практику на снігу, достатньо кількох виїздів на рік на тренувальну базу у Карпати.