На Волині судитимуть власника підприємства, де нелегальний працівник верстатом випадково відрізав собі кисть
Сьогодні, 16:35
У Володимирі на виробництві травмувався працівник – власника підприємства судитимуть.
Про це інформує пресслужба прокуратури Волині.
Володимир-Волинська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про порушення приватним підприємцем правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві особою, яка зобов'язана їх дотримувати, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 272 КК України).
Слідство вважає, що власник підприємства у Володимирі, будучи відповідальним за охорону праці та техніку безпеки на виробництві, не оформив належним чином на роботу працівника, не провів йому інструктажі й стажування та допустив його до роботи з підвищеною небезпекою без навчання та перевірки знань з охорони праці.
Удень 6 вересня 2021 року 54-річний працівник допустив потрапляння руки під фрезу деревообробного верстата, внаслідок чого отримав тяжкі тілесні ушкодження у вигляді травматичної ампутації правої кисті.
Власник підприємства відповідатиме за це перед судом.
Санкцією ч.2 ст. 272 КК України за порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві або будь-якому підприємстві особою, яка зобов'язана їх дотримувати, що спричинило інші тяжкі наслідки, передбачено покарання у виді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
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Про це інформує пресслужба прокуратури Волині.
Володимир-Волинська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про порушення приватним підприємцем правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві особою, яка зобов'язана їх дотримувати, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 272 КК України).
Слідство вважає, що власник підприємства у Володимирі, будучи відповідальним за охорону праці та техніку безпеки на виробництві, не оформив належним чином на роботу працівника, не провів йому інструктажі й стажування та допустив його до роботи з підвищеною небезпекою без навчання та перевірки знань з охорони праці.
Удень 6 вересня 2021 року 54-річний працівник допустив потрапляння руки під фрезу деревообробного верстата, внаслідок чого отримав тяжкі тілесні ушкодження у вигляді травматичної ампутації правої кисті.
Власник підприємства відповідатиме за це перед судом.
Санкцією ч.2 ст. 272 КК України за порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві або будь-якому підприємстві особою, яка зобов'язана їх дотримувати, що спричинило інші тяжкі наслідки, передбачено покарання у виді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
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