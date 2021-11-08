На Волині судитимуть власника підприємства, де нелегальний працівник верстатом випадково відрізав собі кисть





Про це інформує пресслужба прокуратури Волині.



Володимир-Волинська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про порушення приватним підприємцем правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві особою, яка зобов'язана їх дотримувати, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 272 КК України).



Слідство вважає, що власник підприємства у Володимирі, будучи відповідальним за охорону праці та техніку безпеки на виробництві, не оформив належним чином на роботу працівника, не провів йому інструктажі й стажування та допустив його до роботи з підвищеною небезпекою без навчання та перевірки знань з охорони праці.



Удень 6 вересня 2021 року 54-річний



Власник підприємства відповідатиме за це перед судом.



Санкцією ч.2 ст. 272 КК України за порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві або будь-якому підприємстві особою, яка зобов'язана їх дотримувати, що спричинило інші тяжкі наслідки, передбачено покарання у виді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі на виробництві травмувався працівник – власника підприємства судитимуть.Про це інформує пресслужба прокуратури Волині.Володимир-Волинська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про порушення приватним підприємцем правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві особою, яка зобов'язана їх дотримувати, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 272 КК України).Слідство вважає, що власник підприємства у Володимирі, будучи відповідальним за охорону праці та техніку безпеки на виробництві, не оформив належним чином на роботу працівника, не провів йому інструктажі й стажування та допустив його до роботи з підвищеною небезпекою без навчання та перевірки знань з охорони праці.Удень 6 вересня 2021 року 54-річний працівник допустив потрапляння руки під фрезу деревообробного верстата , внаслідок чого отримав тяжкі тілесні ушкодження у вигляді травматичної ампутації правої кисті.Власник підприємства відповідатиме за це перед судом.Санкцією ч.2 ст. 272 КК України за порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві або будь-якому підприємстві особою, яка зобов'язана їх дотримувати, що спричинило інші тяжкі наслідки, передбачено покарання у виді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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