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У Луцьку мешканці геріатричного пансіонату власноруч зробили музей. ВІДЕО

У Луцьку мешканці геріатричного пансіонату власноруч зробили музей. ВІДЕО
Мешканці луцького геріатричного пансіонату впродовж чотирьох місяців створювали у стінах закладу музей. Його облаштували у порожньому коридорі.

Про це пише 12 канал.

Кажуть: трудилися ще з вересня, аби кожна деталь нині відповідала давнім українським традиціям. Щось робили власноруч, а деякі експонати – ще з минулих століть, це робить світлицю справжнім музеєм.

Познаходили і понавозили усього з різних куточків Волині.

“На сьогодні в нас дуже велика є кількість рушників, і, ми сподіваємося, що з часом в нас буде екскурсовод з числа мешканців, який буде розказувати про кожен експонат, що знаходиться в нашому музеї”, – каже директорка геріатричного пансіонату Алла Гнатюк.

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Теги: Волинь, Луцьк, геріатричний пансіонат
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