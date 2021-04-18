У Луцьку мешканці геріатричного пансіонату власноруч зробили музей. ВІДЕО





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Кажуть: трудилися ще з вересня, аби кожна деталь нині відповідала давнім українським традиціям. Щось робили власноруч, а деякі експонати – ще з минулих століть, це робить світлицю справжнім музеєм.



Познаходили і понавозили усього з різних куточків Волині.



“На сьогодні в нас дуже велика є кількість рушників, і, ми сподіваємося, що з часом в нас буде екскурсовод з числа мешканців, який буде розказувати про кожен експонат, що знаходиться в нашому музеї”, – каже директорка геріатричного пансіонату Алла Гнатюк.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканці луцького геріатричного пансіонату впродовж чотирьох місяців створювали у стінах закладу музей. Його облаштували у порожньому коридорі.Про це пише 12 канал Кажуть: трудилися ще з вересня, аби кожна деталь нині відповідала давнім українським традиціям. Щось робили власноруч, а деякі експонати – ще з минулих століть, це робить світлицю справжнім музеєм.Познаходили і понавозили усього з різних куточків Волині.“На сьогодні в нас дуже велика є кількість рушників, і, ми сподіваємося, що з часом в нас буде екскурсовод з числа мешканців, який буде розказувати про кожен експонат, що знаходиться в нашому музеї”, – каже директорка геріатричного пансіонату

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