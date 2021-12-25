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У яких банках українці можуть отримувати пенсії

У яких банках українці можуть отримувати пенсії
Міністерство фінансів України оприлюднило перелік уповноважених банків, через які проводиться виплата пенсій, грошової допомоги та заробітної плати працівникам бюджетних установ. Список банків на 1 січня 2022 року складається з 46 фінансових установ.

Про це інформують на сайті Мінфіну.

Згідно з рішенням Мінфіну, бюджетники та пенсіонери можуть отримувати виплати в таких банках:


1. АТ "Ощадбанк"
2. АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
3. АТ "Укрексімбанк"
4. АТ АБ "Укргазбанк"
5. АТ "АГРОПРОСПЕРІС БАНК"
6. АТ "КБ "АКОРДБАНК"
7. АТ "АКЦЕНТ-БАНК"
8. АТ "АЛЬФА-БАНК"
9. АТ "Банк Альянс"
10. АТ "БАНК ВОСТОК"
11. АТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ"
12. АТ "Банк Кредит Дніпро"
13. АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ"
14. АТ КБ "Глобус Банк"
15. АТ "СХІДНО-УКРАЇНСЬКИЙ БАНК "ГРАНТ"
16. АТ "Ідея Банк"
17. АТ АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК"
18. АТ "Комерційний Індустріальний Банк"
19. АТ "АКБ "КОНКОРД"
20. АТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК"
21. АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"
22. АТ "КРЕДОБАНК"
23. АТ "КРИСТАЛБАНК"
24. АТ АКБ "Львів"
25. АТ "МЕГАБАНК"
26. АТ "МЕТАБАНК"
27. АТ "МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"
28. АТ "МОТОР-БАНК"
29. АТ "МТБ БАНК"
30. АТ "ОТП Банк"
31. АТ АБ "ПІВДЕННИЙ"
32. АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"
33. АТ "ПОЛІКОМБАНК"
34. АТ "Полтава-банк"
35. АТ "ПРАВЕКС БАНК"
36. АТ "ПроКредит Банк"
37. АТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"
38. АТ "АКБ "РАДАБАНК"
39. АТ "Райффайзен Банк"
40. АТ "РВС БАНК"
41. АТ "СКАЙ БАНК"
42. АТ "ТАСКОМБАНК"
43. АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК"
44. АТ "УкрСиббанк"
45. АТ "Універсал Банк"
46. АТ "Юнекс Банк"

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Теги: пенсії, банки
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