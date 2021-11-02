Де у Луцьку не буде світла завтра, 12 січня
Сьогодні, 19:00
У зв'язку з здійсненням технічних робіт у середу, 12 січня, на деяких вулицях Луцька не буде світла.
Про це інформують у пресслужбі Луцькради.
Отже, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:
з 09:30 до 12:00 - вул. Наливайка, 14Б, 14В;
з 09:00 до 15:00 - вул. П. Гірка (частково), вул. Б Хмельницького (частково), вул. Лесі Українки (частково);
з 10:00 до 16:00 - вул. Селищна (частково), вул. Глибока (частково);
з 13:30 до 17:00 - вул. Лідавська (частково), вул. Конякіна (частково).
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Про це інформують у пресслужбі Луцькради.
Отже, буде вимкнена електроенергія за такими адресами:
з 09:30 до 12:00 - вул. Наливайка, 14Б, 14В;
з 09:00 до 15:00 - вул. П. Гірка (частково), вул. Б Хмельницького (частково), вул. Лесі Українки (частково);
з 10:00 до 16:00 - вул. Селищна (частково), вул. Глибока (частково);
з 13:30 до 17:00 - вул. Лідавська (частково), вул. Конякіна (частково).
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