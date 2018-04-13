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Очільник УПЦ (МП) митрополит Онуфрій освятив монастирський Миколаївський храм на Волині. ФОТО

Очільник УПЦ (МП) митрополит Онуфрій освятив монастирський Миколаївський храм на Волині. ФОТО
11 січня 2022 року, у день пам’яті мучеників 14 000 немовлят, від Ірода у Віфлеємі вбитих, очільник УПЦ (МП) митрополит Онуфрій звершив освячення храму на честь святителя Миколая Чудотворця у Святогірському Успенському Зимненському жіночому монастирі.

Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Після чину великого освячення храму митрополит звершив у ньому першу Божественну літургію. Новий храм побудували для потреб регентського відділення Володимир-Волинського духовного училища, яке діє при монастирі.

Предстоятелю співслужили голова Комісії у справах монастирів УПЦ митрополит Вишгородський і Чорнобильський Павел, митрополит Володимир-Волинський і Ковельський Володимир, єпископ Ірпінський Лавр, єпископ Бородянський Марк, духовенство монастиря, єпархії та гості у священному сані.

За богослужінням молилась настоятелька монастиря ігуменя Стефана (Бандура) та сестри Зимненської обителі. Піснеспіви виконували вихованки регентського відділення Володимир-Волинського духовного училища.

Наприкінці богослужіння Предстоятель та священнослужителі звершили чин славлення Різдва Христового.

Блаженніший владика звернувся до вірян зі словом проповіді. Матушка Стефана подякувала архіпастирю за молитву, привітала зі святом та піднесла у дар ікону святителя Миколая.
Очільник УПЦ (МП) митрополит Онуфрій освятив монастирський Миколаївський храм на Волині. ФОТО
Очільник УПЦ (МП) митрополит Онуфрій освятив монастирський Миколаївський храм на Волині. ФОТО
Очільник УПЦ (МП) митрополит Онуфрій освятив монастирський Миколаївський храм на Волині. ФОТО
Очільник УПЦ (МП) митрополит Онуфрій освятив монастирський Миколаївський храм на Волині. ФОТО
Очільник УПЦ (МП) митрополит Онуфрій освятив монастирський Миколаївський храм на Волині. ФОТО
Очільник УПЦ (МП) митрополит Онуфрій освятив монастирський Миколаївський храм на Волині. ФОТО
Очільник УПЦ (МП) митрополит Онуфрій освятив монастирський Миколаївський храм на Волині. ФОТО
Очільник УПЦ (МП) митрополит Онуфрій освятив монастирський Миколаївський храм на Волині. ФОТО
Очільник УПЦ (МП) митрополит Онуфрій освятив монастирський Миколаївський храм на Волині. ФОТО
Очільник УПЦ (МП) митрополит Онуфрій освятив монастирський Миколаївський храм на Волині. ФОТО
Очільник УПЦ (МП) митрополит Онуфрій освятив монастирський Миколаївський храм на Волині. ФОТО
Очільник УПЦ (МП) митрополит Онуфрій освятив монастирський Миколаївський храм на Волині. ФОТО
Очільник УПЦ (МП) митрополит Онуфрій освятив монастирський Миколаївський храм на Волині. ФОТО
Очільник УПЦ (МП) митрополит Онуфрій освятив монастирський Миколаївський храм на Волині. ФОТО
Очільник УПЦ (МП) митрополит Онуфрій освятив монастирський Миколаївський храм на Волині. ФОТО
Очільник УПЦ (МП) митрополит Онуфрій освятив монастирський Миколаївський храм на Волині. ФОТО
Очільник УПЦ (МП) митрополит Онуфрій освятив монастирський Миколаївський храм на Волині. ФОТО

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Теги: Онуфрій, монастир, Зимне, Волинь
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Коментарі 3
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Είς πολλά έτη, δέσποτα
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Multos annos despot.
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çeneni kapat.
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