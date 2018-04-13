Очільник УПЦ (МП) митрополит Онуфрій освятив монастирський Миколаївський храм на Волині. ФОТО

11 січня 2022 року, у день пам’яті мучеників 14 000 немовлят, від Ірода у Віфлеємі вбитих, очільник УПЦ (МП) митрополитзвершив освячення храму на честь святителя Миколая Чудотворця у Святогірському Успенському Зимненському жіночому монастирі.Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.Після чину великого освячення храму митрополит звершив у ньому першу Божественну літургію. Новий храм побудували для потреб регентського відділення Володимир-Волинського духовного училища, яке діє при монастирі.Предстоятелю співслужили голова Комісії у справах монастирів УПЦ митрополит Вишгородський і Чорнобильський, митрополитєпископ Бородянськийк, духовенство монастиря, єпархії та гості у священному сані.За богослужінням молилась настоятелька монастиря ігуменята сестри Зимненської обителі. Піснеспіви виконували вихованки регентського відділення Володимир-Волинського духовного училища.Наприкінці богослужіння Предстоятель та священнослужителі звершили чин славлення Різдва Христового.Блаженніший владика звернувся до вірян зі словом проповіді. Матушка Стефана подякувала архіпастирю за молитву, привітала зі святом та піднесла у дар ікону святителя Миколая.