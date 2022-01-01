Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 12 січня





Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.



На дорогах ожеледиця.



Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15° морозу, вдень 4-9° морозу.



Незважаючи на те, що вранці небо вкриють хмари, день та вечір у Луцьку обіцяють бути ясними. Без опадів.



Вночі прогнозують 10° морозу, вдень 7-9° морозу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У середу, 12 січня, на Волині обіцяють мінливу хмарність, без істотних опадів.Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.На дорогах ожеледиця.Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15° морозу, вдень 4-9° морозу.Незважаючи на те, що вранці небо вкриють хмари, день та вечір у Луцьку обіцяють бути ясними. Без опадів.Вночі прогнозують 10° морозу, вдень 7-9° морозу.

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