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Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 12 січня

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 12 січня
У середу, 12 січня, на Волині обіцяють мінливу хмарність, без істотних опадів.

Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.

На дорогах ожеледиця.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15° морозу, вдень 4-9° морозу.

Незважаючи на те, що вранці небо вкриють хмари, день та вечір у Луцьку обіцяють бути ясними. Без опадів.

Вночі прогнозують 10° морозу, вдень 7-9° морозу.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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