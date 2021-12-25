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На Волині обвалився житловий будинок: пенсіонерка кілька днів не могла вийти з дому

На Волині обвалився житловий будинок: пенсіонерка кілька днів не могла вийти з дому
В Любомлі стався обвал перекриття над приміщенням кухні житлового будинку.

До служби порятунку «101» надійшло повідомлення 10 січня, близько 14:00, пише Район.Любомль.

Прибувши до місця, де трапилась надзвичайна ситуація любомльські надзвичайники здійснили відкриття вхідних дверей.

Встановили, що власниця перебувала чотири дні без їжі (з її слів), оскільки внаслідок падіння перекриття їй був відрізаний шлях виходу з будинку (під приміщенням кухні знаходився погріб, підлога якого була знищена падінням стелі).

Місцеві рятувальники професійно та швидко за допомогою шанцевого та немеханізованого аварійно-рятувального інструменту провели розчистку завалу та облаштовали тимчасовий настил дошок над знищеним перекриттям погрібу для безпечного виходу назовні.

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Теги: обвалився будинок, Любомль
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