У нововолинській лікарні запустили додаткове джерело киснепостачання.ВІДЕО
Сьогодні, 21:16
У Нововолинській центральній міській лікарні з`явилася ще одна можливість забезпечити пацієнтів киснем. 11 січня у кріогенний газифікатор, що знаходиться на території медустанови, закачали кріогенний кисень.
Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус
на своїй сторінці у Фейсбук.
Це значно здешевлює вартість кисню та посилює можливості лікарні. Адже за один раз у ємність можна завантажити 5 тонн кисню, а це 500 балонів, на транспортування яких потрібно декілька днів.
Тепер нововолинська лікарня має два з трьох можливих способів отримання кисню: кисневі балони та кріогенний газифікатор.
Тепер же, за необхідності, всі 169 кисневих точок, якими вже обладнані відділення КНП «НЦМЛ», зможуть безперебійно отримувати кисень з ємності протягом 10 днів.
«Тобто із трьох джерел киснепостачання, ми маємо два. Уже виготовляється проєктно-кошторисна документація на модульну кисневу станцію, яка самостійно виготовлятиме кисень з повітря», - розповів директор КНП «НЦМЛ» Олег Шипелик.
Нововолинській лікарні вдалося минулого року підготувати магістраль і вивести нові 102 кисневі точки на трьох поверхах терапевтичного корпусу. Тому все готово для підключення кисневої станції, тож очікують її встановлення в найближчі місяці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус
на своїй сторінці у Фейсбук.
Це значно здешевлює вартість кисню та посилює можливості лікарні. Адже за один раз у ємність можна завантажити 5 тонн кисню, а це 500 балонів, на транспортування яких потрібно декілька днів.
Тепер нововолинська лікарня має два з трьох можливих способів отримання кисню: кисневі балони та кріогенний газифікатор.
Тепер же, за необхідності, всі 169 кисневих точок, якими вже обладнані відділення КНП «НЦМЛ», зможуть безперебійно отримувати кисень з ємності протягом 10 днів.
«Тобто із трьох джерел киснепостачання, ми маємо два. Уже виготовляється проєктно-кошторисна документація на модульну кисневу станцію, яка самостійно виготовлятиме кисень з повітря», - розповів директор КНП «НЦМЛ» Олег Шипелик.
Нововолинській лікарні вдалося минулого року підготувати магістраль і вивести нові 102 кисневі точки на трьох поверхах терапевтичного корпусу. Тому все готово для підключення кисневої станції, тож очікують її встановлення в найближчі місяці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У нововолинській лікарні запустили додаткове джерело киснепостачання.ВІДЕО
Сьогодні, 21:16
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 12 січня
Сьогодні, 20:00
Очільник УПЦ (МП) митрополит Онуфрій освятив монастирський Миколаївський храм на Волині. ФОТО
Сьогодні, 19:23
Де у Луцьку не буде світла завтра, 12 січня
Сьогодні, 19:00
Медіа