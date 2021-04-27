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У нововолинській лікарні запустили додаткове джерело киснепостачання.ВІДЕО

У нововолинській лікарні запустили додаткове джерело киснепостачання.ВІДЕО
У Нововолинській центральній міській лікарні з`явилася ще одна можливість забезпечити пацієнтів киснем. 11 січня у кріогенний газифікатор, що знаходиться на території медустанови, закачали кріогенний кисень.

Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус
на своїй сторінці у Фейсбук.

Це значно здешевлює вартість кисню та посилює можливості лікарні. Адже за один раз у ємність можна завантажити 5 тонн кисню, а це 500 балонів, на транспортування яких потрібно декілька днів.

Тепер нововолинська лікарня має два з трьох можливих способів отримання кисню: кисневі балони та кріогенний газифікатор.

Тепер же, за необхідності, всі 169 кисневих точок, якими вже обладнані відділення КНП «НЦМЛ», зможуть безперебійно отримувати кисень з ємності протягом 10 днів.

«Тобто із трьох джерел киснепостачання, ми маємо два. Уже виготовляється проєктно-кошторисна документація на модульну кисневу станцію, яка самостійно виготовлятиме кисень з повітря», - розповів директор КНП «НЦМЛ» Олег Шипелик.

Нововолинській лікарні вдалося минулого року підготувати магістраль і вивести нові 102 кисневі точки на трьох поверхах терапевтичного корпусу. Тому все готово для підключення кисневої станції, тож очікують її встановлення в найближчі місяці.

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Теги: Нововолинська лікарня, кріогенний кисель
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