У нововолинській лікарні запустили додаткове джерело киснепостачання.ВІДЕО





Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус

на своїй сторінці у



Це значно здешевлює вартість кисню та посилює можливості лікарні. Адже за один раз у ємність можна завантажити 5 тонн кисню, а це 500 балонів, на транспортування яких потрібно декілька днів.



Тепер нововолинська лікарня має два з трьох можливих способів отримання кисню: кисневі балони та кріогенний газифікатор.



Тепер же, за необхідності, всі 169 кисневих точок, якими вже обладнані відділення КНП «НЦМЛ», зможуть безперебійно отримувати кисень з ємності протягом 10 днів.



«Тобто із трьох джерел киснепостачання, ми маємо два. Уже виготовляється проєктно-кошторисна документація на модульну кисневу станцію, яка самостійно виготовлятиме кисень з повітря», - розповів директор КНП «НЦМЛ» Олег Шипелик.



Нововолинській лікарні вдалося минулого року підготувати магістраль і вивести нові 102 кисневі точки на трьох поверхах терапевтичного корпусу. Тому все готово для підключення кисневої станції, тож очікують її встановлення в найближчі місяці.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинській центральній міській лікарні з`явилася ще одна можливість забезпечити пацієнтів киснем. 11 січня у кріогенний газифікатор, що знаходиться на території медустанови, закачали кріогенний кисень.Про це повідомив міський голова Нововолинськана своїй сторінці у Фейсбук Це значно здешевлює вартість кисню та посилює можливості лікарні. Адже за один раз у ємність можна завантажити 5 тонн кисню, а це 500 балонів, на транспортування яких потрібно декілька днів.Тепер нововолинська лікарня має два з трьох можливих способів отримання кисню: кисневі балони та кріогенний газифікатор.Тепер же, за необхідності, всі 169 кисневих точок, якими вже обладнані відділення КНП «НЦМЛ», зможуть безперебійно отримувати кисень з ємності протягом 10 днів.«Тобто із трьох джерел киснепостачання, ми маємо два. Уже виготовляється проєктно-кошторисна документація на модульну кисневу станцію, яка самостійно виготовлятиме кисень з повітря», - розповів директор КНП «НЦМЛ»Нововолинській лікарні вдалося минулого року підготувати магістраль і вивести нові 102 кисневі точки на трьох поверхах терапевтичного корпусу. Тому все готово для підключення кисневої станції, тож очікують її встановлення в найближчі місяці.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію