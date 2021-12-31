Повідомили, скільки коштів держава виділить на ремонт волинських доріг у 2022 році





Про це повідомив голова ОДА Юрій Погуляйко на сторінці у



Очільник області зазначив, що нині в облдержадміністрації працюють над списком доріг місцевого значення та комунальної власності, які ремонтуватимуть у 2022-му році. Вже зібрали усі пропозиції територіальних громад та формують перелік.



«Зокрема, у 2022-му році для Волинської області на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання доріг загального користування місцевого значення та комунальної власності з державного бюджету передбачено 817 млн 879,3 тис. грн», - йдеться у дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На ремонт місцевих доріг Волині у 2022-му році спрямують понад 800 млн гривень.Про це повідомив голова ОДА Юрій Погуляйко на сторінці у Фейсбук Очільник області зазначив, що нині в облдержадміністрації працюють над списком доріг місцевого значення та комунальної власності, які ремонтуватимуть у 2022-му році. Вже зібрали усі пропозиції територіальних громад та формують перелік.«Зокрема, у 2022-му році для Волинської області на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання доріг загального користування місцевого значення та комунальної власності з державного бюджету передбачено 817 млн 879,3 тис. грн», - йдеться у дописі.

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