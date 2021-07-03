На Волині прокуратура судиться з сільрадою за збереження пам’ятки архітектури ХІХ століття

Ковельська окружна прокуратура звернулася із позовом до Волинського окружного адміністративного суду, аби визнати протиправною бездіяльність Колодяжненської сільської ради Ковельського району та зобов'язати орган місцевого самоврядування вчинити дії задля визнання пам’ятки архітектури місцевого значення – будівлі поштової станції ХІХ століття у селі Воля-Любитівська, безхазяйним майном та набуття права власності на це майно.Про це інформує Волинська обласна прокуратура.Прокурори з'ясували, що сільська рада, на території якої розташована пам'ятка архітектури вартістю понад 4,5 млн гривень, є користувачем приміщення, проте не вживає жодних заходів, щоб зареєструвати право власності на нього.Не взяття на облік майна, як безхазяйного, відсутність будь-яких відомостей про власника цього майна, а також не вжиття органом місцевого самоврядування заходів до визнання права власності на об’єкт культурної спадщини за територіальної громадою призводить до того, що пам’ятка архітектури може протиправно використовуватись фізичними чи юридичними особами.Окрім того, у ній неможливо проводити ремонтні чи реставраційні роботи, пов’язані із її збереженням та схоронністю.Втрутившись у ситуацію, прокурори у суді вимагають від сільської ради вчинити усі необхідні дії, аби об'єкт культурної спадщини нарешті мав відповідального власника.