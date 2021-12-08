Маршрутку № 29 відновлювати не будуть: як у Луцьку вирішать проблемний доїзд з вулиці Володимирської.ВІДЕО

Олена Гембік.



Зі слів жінки, автобус № 25 з січня їздить за зміненим маршрутом: його продовжили до Великого Омеляника, а в Луцьку за проспектом Соборності автобус звертає на Молоді, кінцева – вулиця Дубнівська.



Автобус № 29 не курсує взагалі – маршрут, який їхав із Володимирської через вулицю Рівненську до 40-го кварталу, міська рада скасувала торік у грудні. Аби доїхати до вулиці Рівненської та 40-го кварталу, говорить Олена Гембік, потрібно робити пересадку.



"Луцька міська рада каже: "Ви ж можете доїхати з пересадкою". Звісно, що можемо, але це додаткові витрати часу і коштів, яких не завжди у всіх вистачає. Ми є місто, ми платники податків, а нас так обмежили. Зараз мороз, холодно і пройтись 2 кілометри через міст не дуже зручно", – зазначила жінка.



Що кажуть про доїзд жителі вулиці Володимирської

"Від початку року витрати на проїзд зросли вдвічі", – розповіла лучанка Олександра Бурковська, яка щодня їздить на роботу та возить доньку в дитсадочок на 40-ий квартал. Говорить: вдень витрачає щонайменше 32 гривні.



"Сідаю на автобус № 251, а в центрі пересідаю – виходить двома маршрутками. Мені дитину возити в садок на 40-ий, 25-ка не їде, повертає біля Гостинця. Маємо пересідати, звідси їхати двома маршрутками, що дуже незручно", – додала жінка.



"Дістатися з вулиці Володимирської до 40-го кварталу тепер не можна: маршрутки № 25 та № 29 в цю сторону тепер не їздять", – говорить лучанка Наталія.



"На Дубнівську хто їздить? Ця розв’язка до Там-Таму, автостанції, Варшавського ринку, на 40 квартал. Море людей працює там. Адреналін – так само. Дуже погано їздити", – розповіла лучанка.



Яке рішення пропонують лучанам у міській раді

З проханням відновити маршрут № 29 або замінити на інший маршрут лучанка Олена Гембік звернулася до управління транспорту Луцької міської ради.



Начальник управління транспорту і зв’язку міськради Віктор Главічка повідомив: наразі через вулицю Володимирську в Луцьку їздять три автобуси, які мають сполучення з найближчими селами.



"Дійсно, автобусний маршрут № 29 був скасований. Взамін цьому маршруту схему проходження маршруту № 25 по Луцьку було змінено: автобус № 25 з'єднує вулицю Володимирську та село Великий Омеляник з основними проспектами та вулицями Луцька. Так наразі функціонує транспортна мережа", – зазначив Віктор Главічка.



Для зручності лучан, каже посадовець, через Володимирську курсує шість автобусних маршрутів № 30. Також з 11 січня Луцьке підприємство електротранспорту додало в пікові години на перевезення пасажирів один тролейбус на маршруті № 12 (Володимирська – КРЗ). Нині в Луцьку курсує п'ять тролейбусів № 12.



Рейси автобуса № 29 відновлювати не будуть, натомість цей міський маршрут планують компенсувати тролейбусним сполученням, – повідомив начальник управління транспорту і зв’язку міськради.



За два останні тижні зі скаргами через скасування маршруту № 29 та ускладнення доїзду з вулиці Володимирської до міського управління транспорту звернулося 10 лучан, – додав посадовець.



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