вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Українців попередили про подорожчання хліба

Українців попередили про подорожчання хліба
В січні ціни на хліб зростуть на 10%, і надалі можуть продовжити збільшуватися.

Про це заявив гендиректор "Укрхлібпрому" Олександр Васильченко, пишуть Українські Новини.

За його словами, це пов'язано з високою ціною на газ для підприємств, яка за рік зросла в 10 разів.

"Підприємства зазнають збитків. Як проміжне рішення - досягнута домовленість, в першу чергу з великими торговельними мережами, про підвищення цін на масові види хліба в січні - на 10%. Якщо пільгова ціна на газ для хлібопекарських підприємств не стане реальністю - слід очікувати подальшого різкого зростання цін на хліб і хлібобулочні вироби", - повідомив Васильченко.

Він зазначив, що підписаний наприкінці року меморандум щодо стабілізації цін на газ не працює, "оскільки питання забезпечення хлібопекарських і борошномельних підприємств газом за пільговою ціною знаходиться на стадії узгодження".

За словами Васильченка, підприємства укладають договори за ринковою вартістю газу від 47 до 58 тис. гривень з ПДВ за 1 тис. кубометрів.

Раніше повідомлялося, Міністерство аграрної політики та продовольства України затвердило перелік виробників соціально значущих продуктів, які зможуть купувати газ із обмеженою націнкою у 25%. Як результат, виробники зможуть не зупиняти виробництво і не підвищувати націнки на вироблені соціально важливі продукти, вважають у Міністерстві.

Раніше Кабінет міністрів вніс хлібний батон і соняшникову олію до переліку товарів, мають істотну соціальну значимість, тому суб'єкти господарювання, які їх реалізують, повинні заздалегідь декларувати їхнє подорожчання. Також цим рішенням Кабмін заборонив встановлювати торгову націнку на хліб житньо-пшеничний і батон більше ніж 10%.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: подорожчання, хліб
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
2021 рік – у фото видання ВолиньPost
«Експертизи не дали повних відповідей»: чому досі не оголосили підозру доньці Алфьорова, яка на смерть збила людину
Пакети-«маєчки» тепер не безплатні: скільки вони коштують у супермаркетах Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Українців попередили про подорожчання хліба
Сьогодні, 05:16
На небезпечних перехрестях у Луцьку встановлюють кнопкові світлофори
Сьогодні, 03:22
Повідомили, скільки коштів держава виділить на ремонт волинських доріг у 2022 році
Сьогодні, 02:36
На Волині прокуратура судиться з сільрадою за збереження пам’ятки архітектури ХІХ століття
Сьогодні, 01:06
12 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
У Луцьку дорожчає хліб. ВІДЕО У Луцьку дорожчає хліб. ВІДЕО
28 жовтень, 2021, 10:20
Повідомили, які продукти можуть подорожчати в цьому році Повідомили, які продукти можуть подорожчати в цьому році
04 травень, 2020, 00:34
В Україні подорожчає хліб В Україні подорожчає хліб
06 вересень, 2019, 20:38
На Волині може подорожчати хліб. ВІДЕО На Волині може подорожчати хліб. ВІДЕО
14 листопад, 2018, 16:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Українців попередили про подорожчання хліба
Сьогодні, 05:16
 0
На небезпечних перехрестях у Луцьку встановлюють кнопкові світлофори
Сьогодні, 03:22
 0
Повідомили, скільки коштів держава виділить на ремонт волинських доріг у 2022 році
Сьогодні, 02:36
 0
На Волині прокуратура судиться з сільрадою за збереження пам’ятки архітектури ХІХ століття
Сьогодні, 01:06
 0
12 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8