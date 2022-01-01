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Скільки волинянам доведеться заплатити за пробне ЗНО.ВІДЕО

Скільки волинянам доведеться заплатити за пробне ЗНО.ВІДЕО
Цьогоріч, щоб випробувати свої знання на пробному ЗНО, учасникам доведеться заплатити по 300 гривень за один предмет.

Про це у програмі Прайм-Тайм Конкурент TV розповіла в.о. відділу ЗНО та моніторингових досліджень ВІППО Алла Корнейко.

Вона зазначила, що нині отримує багато телефонних дзвінків з питанням «чому так дорого?». Проте у цьому році вартість визначає регіональний центр оцінювання якості освіти у Львові, який відповідає за Волинську область також. На їх сайті невдовзі буде розміщена калькуляція, і учасники зможуть дізнатись, за що вони будуть платити таку суму.

Також цього року учасники ЗНО можуть складати понад 5 тестів з різних предметів. Проте зробити це можна тільки за свій кошт.

Детальніше – у відео.

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Теги: ЗНО, вартість
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