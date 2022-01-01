Скільки волинянам доведеться заплатити за пробне ЗНО.ВІДЕО





Про це у програмі Прайм-Тайм Алла Корнейко.



Вона зазначила, що нині отримує багато телефонних дзвінків з питанням «чому так дорого?». Проте у цьому році вартість визначає регіональний центр оцінювання якості освіти у Львові, який відповідає за Волинську область також. На їх сайті невдовзі буде розміщена калькуляція, і учасники зможуть дізнатись, за що вони будуть платити таку суму.



Також цього року учасники ЗНО можуть складати понад 5 тестів з різних предметів. Проте зробити це можна тільки за свій кошт.



Детальніше – у відео.



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