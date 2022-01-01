Онкохворому волинянину потрібні дороговартісні ліки: сім’я просить про допомогу





З проханням допомогти зібрати необхідні кошти до редакції Інформаційного агентства Світлана Уздиган.



Рак легенів, аденокарциному 4 стадії, у Мирослава виявили у червні 2020 року.



«На превеликий жаль, він неоперабельний, бо пошкоджені обидві легені до 70%. Наразі ми вже пройшли 3 хіміотерапії та вони не дали позитивних результатів. Також у пухлині виявлено АЛК+ мутацію...Та є останній вихід – це препарат Алекенза», – розповідає з надією Світлана.



Проте в Україні для хворих препарат не закупляють, його можливо придбати лише за власні кошти. І хоч Мирослава внесено в програму «З надією в майбутнє» від ТОВ РОШ, яка надає знижку на цей препарат, але все ж 66 240 гривень на місяць для сім’ї є непосильною сумою.



«Вже рік ми так лікуємось. Трошки самі купували, доки були власні кошти, частину за кошти небайдужих людей, адже я веду збір через соцмережі. Ліки потрібно приймати щодень, кожні 12 годин і пожиттєво... Викуп кожної наступної упаковки на початку місяця. Наразі чоловік веде досить активний та повноцінний спосіб життя. Алекенза однозначно допомагає! Тому я прошу всіх небайдужих людей, у кого є можливість, допомогти з купівлею цього препарату для Мирослава», – звертається до людей Світлана.



Карта Приватбанку 4149 4991 4237 0442 Уздиган Мирослав Іванович.



Карта Приватбанку 5168 7554 7183 3240 Уздиган Світлана Володимирівна (дружина)



Карта Ощадбанку 5167 8031 2009 6008 Уздиган Світлана (дружина)





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Онкохворому волинянину Мирославу Уздигану, який проживає у селі П’ятидні Володимир-Волинського району, потрібно пожиттєво приймати препарат «Алекенза», який лише на один місяць вартує 66 240 гривень. Рідні вже не мають коштів, тому звертаються до небайдужих людей.З проханням допомогти зібрати необхідні кошти до редакції Інформаційного агентства Волинські Новини звернулася дружина хворогоРак легенів, аденокарциному 4 стадії, у Мирослава виявили у червні 2020 року.«На превеликий жаль, він неоперабельний, бо пошкоджені обидві легені до 70%. Наразі ми вже пройшли 3 хіміотерапії та вони не дали позитивних результатів. Також у пухлині виявлено АЛК+ мутацію...Та є останній вихід – це препарат Алекенза», – розповідає з надією Світлана.Проте в Україні для хворих препарат не закупляють, його можливо придбати лише за власні кошти. І хоч Мирослава внесено в програму «З надією в майбутнє» від ТОВ РОШ, яка надає знижку на цей препарат, але все ж 66 240 гривень на місяць для сім’ї є непосильною сумою.«Вже рік ми так лікуємось. Трошки самі купували, доки були власні кошти, частину за кошти небайдужих людей, адже я веду збір через соцмережі. Ліки потрібно приймати щодень, кожні 12 годин і пожиттєво... Викуп кожної наступної упаковки на початку місяця. Наразі чоловік веде досить активний та повноцінний спосіб життя. Алекенза однозначно допомагає! Тому я прошу всіх небайдужих людей, у кого є можливість, допомогти з купівлею цього препарату для Мирослава», – звертається до людей Світлана.Карта ПриватбанкуКарта Приватбанку(дружина)Карта Ощадбанку

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