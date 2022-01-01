В Україні планують підвищити зарплату чиновникам





Відповідний проєкт постанови Національне агентство України з питань державної служби внесло на розгляд Кабінету міністрів. Підіймати оплату праці планують уже з січня 2022 року, -



"Головна ціль – починати підвищувати рівень заробітних плат державних службовців, що відповідає програмним документам президента, парламенту та уряду. Наразі мовиться про збільшення в середньому на 9,3 %,"– зазначили у НАДС.



В агентстві мотивували необхідність підвищення рівня зарплати великою кількістю звернень від громадян. Там також сподіваються на підтримку проєкту цієї постанови у чинній редакції.



У НАДС додали, що ця підтримка стосується понад 200 тисяч осіб, які:



- сумлінно виконують завдання та функцій держави;

- проводять підготовку документів політики;

- забезпечують реалізацію законів;

- надають якісні послуги населенню.



Підвищення зарплати стосується зокрема керівників апарату ВРУ, секретаріату Кабміну, Офісу президента, апарату РНБО, ЦВК, Рахункової палати, Конституційного суду, Офісу генпрокурора.



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