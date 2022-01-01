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В Україні планують підвищити зарплату чиновникам

В Україні планують підвищити зарплату чиновникам
В Україні мають намір підвищити посадові оклади чиновників. Заробітна платня зросте в середньому на 9,3%.

Відповідний проєкт постанови Національне агентство України з питань державної служби внесло на розгляд Кабінету міністрів. Підіймати оплату праці планують уже з січня 2022 року, - йдеться на сайті НАДС.

"Головна ціль – починати підвищувати рівень заробітних плат державних службовців, що відповідає програмним документам президента, парламенту та уряду. Наразі мовиться про збільшення в середньому на 9,3 %,"– зазначили у НАДС.

В агентстві мотивували необхідність підвищення рівня зарплати великою кількістю звернень від громадян. Там також сподіваються на підтримку проєкту цієї постанови у чинній редакції.

У НАДС додали, що ця підтримка стосується понад 200 тисяч осіб, які:

- сумлінно виконують завдання та функцій держави;
- проводять підготовку документів політики;
- забезпечують реалізацію законів;
- надають якісні послуги населенню.

Підвищення зарплати стосується зокрема керівників апарату ВРУ, секретаріату Кабміну, Офісу президента, апарату РНБО, ЦВК, Рахункової палати, Конституційного суду, Офісу генпрокурора.

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