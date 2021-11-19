На небезпечних перехрестях у Луцьку встановлюють кнопкові світлофори
Сьогодні, 03:22
На прохання луцької громади на небезпечному перехресті у місті встановлять кнопковий світлофор.
Як повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук на своїй сторінці у Фейсбук, на вулиці Окружній завершують встановлювати кнопковий світлофор на небезпечному перехресті.
"На черзі - кнопковий світлофор на вулиці Володимирській та світлофорний об‘єкт на перехресті вулиці Конякіна та вулиці Федорова", - зазначив міський голова. .
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Як повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук на своїй сторінці у Фейсбук, на вулиці Окружній завершують встановлювати кнопковий світлофор на небезпечному перехресті.
"На черзі - кнопковий світлофор на вулиці Володимирській та світлофорний об‘єкт на перехресті вулиці Конякіна та вулиці Федорова", - зазначив міський голова. .
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