На небезпечних перехрестях у Луцьку встановлюють кнопкові світлофори





Як повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук на своїй сторінці у



"На черзі - кнопковий світлофор на вулиці Володимирській та світлофорний об‘єкт на перехресті вулиці Конякіна та вулиці Федорова", - зазначив міський голова. .







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На прохання луцької громади на небезпечному перехресті у місті встановлять кнопковий світлофор.Як повідомив Луцький міський голована своїй сторінці у Фейсбук , на вулиці Окружній завершують встановлювати кнопковий світлофор на небезпечному перехресті."На черзі - кнопковий світлофор на вулиці Володимирській та світлофорний об‘єкт на перехресті вулиці Конякіна та вулиці Федорова", - зазначив міський голова. .

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