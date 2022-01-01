Оприлюднили статистику щодо коронавірусу в Україні за добу
Сьогодні, 09:05
За добу 11 січня в Україні:
◾️ зафіксували 7 117 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 409, серед медпрацівників – 160);
◾️ 106 362 людини вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 33 288 людей, другу дозу – 59 348 людей, додаткову дозу отримали 670 людей, бустерну дозу – 13 056 людей.
Про це свідчать дані МОЗ станом на ранок середи, 12 січня.
Ситуація з коронавірусом в Україні стабілізувалася. З 12 грудня щодобово фіксують менш ніж 10 тисяч нових випадків зараження.
Також за минулу добу:
◾️ госпіталізували – 1 898 осіб;
◾️ летальних випадків – 193;
◾️ одужало – 8 077 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
◾️ захворіло – 3 716 988 осіб;
◾️ одужало – 3 530 624 особи;
◾️ летальних випадків – 97 737;
◾️ провели ПЛР-тестувань – 17 034 809.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 1151;
Вінницька область – 435;
Волинська область – 94;
Дніпропетровська область – 237;
Донецька область – 250;
Житомирська область – 139;
Закарпатська область – 168;
Запорізька область – 122;
Івано-Франківська область – 502;
Київська область – 266;
Кіровоградська область – 64;
Луганська область – 112;
Львівська область – 386;
Миколаївська область – 135;
Одеська область – 312;
Полтавська область – 328;
Рівненська область – 250;
Сумська область – 445;
Тернопільська область – 235;
Харківська область – 457;
Херсонська область – 197;
Хмельницька область – 351;
Черкаська область – 224;
Чернівецька область – 197;
Чернігівська область – 60.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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◾️ зафіксували 7 117 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 409, серед медпрацівників – 160);
◾️ 106 362 людини вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 33 288 людей, другу дозу – 59 348 людей, додаткову дозу отримали 670 людей, бустерну дозу – 13 056 людей.
Про це свідчать дані МОЗ станом на ранок середи, 12 січня.
Ситуація з коронавірусом в Україні стабілізувалася. З 12 грудня щодобово фіксують менш ніж 10 тисяч нових випадків зараження.
Також за минулу добу:
◾️ госпіталізували – 1 898 осіб;
◾️ летальних випадків – 193;
◾️ одужало – 8 077 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
◾️ захворіло – 3 716 988 осіб;
◾️ одужало – 3 530 624 особи;
◾️ летальних випадків – 97 737;
◾️ провели ПЛР-тестувань – 17 034 809.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 1151;
Вінницька область – 435;
Волинська область – 94;
Дніпропетровська область – 237;
Донецька область – 250;
Житомирська область – 139;
Закарпатська область – 168;
Запорізька область – 122;
Івано-Франківська область – 502;
Київська область – 266;
Кіровоградська область – 64;
Луганська область – 112;
Львівська область – 386;
Миколаївська область – 135;
Одеська область – 312;
Полтавська область – 328;
Рівненська область – 250;
Сумська область – 445;
Тернопільська область – 235;
Харківська область – 457;
Херсонська область – 197;
Хмельницька область – 351;
Черкаська область – 224;
Чернівецька область – 197;
Чернігівська область – 60.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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