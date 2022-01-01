Оприлюднили статистику щодо коронавірусу в Україні за добу

За добу 11 січня в Україні:◾️ зафіксували 7 117 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 409, серед медпрацівників – 160);◾️ 106 362 людини вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 33 288 людей, другу дозу – 59 348 людей, додаткову дозу отримали 670 людей, бустерну дозу – 13 056 людей.Про це свідчать дані МОЗ станом на ранок середи, 12 січня.Ситуація з коронавірусом в Україні стабілізувалася. З 12 грудня щодобово фіксують менш ніж 10 тисяч нових випадків зараження.Також за минулу добу:◾️ госпіталізували – 1 898 осіб;◾️ летальних випадків – 193;◾️ одужало – 8 077 осіб.За весь час пандемії в Україні:◾️ захворіло – 3 716 988 осіб;◾️ одужало – 3 530 624 особи;◾️ летальних випадків – 97 737;◾️ провели ПЛР-тестувань – 17 034 809.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 1151;Вінницька область – 435;Волинська область – 94;Дніпропетровська область – 237;Донецька область – 250;Житомирська область – 139;Закарпатська область – 168;Запорізька область – 122;Івано-Франківська область – 502;Київська область – 266;Кіровоградська область – 64;Луганська область – 112;Львівська область – 386;Миколаївська область – 135;Одеська область – 312;Полтавська область – 328;Рівненська область – 250;Сумська область – 445;Тернопільська область – 235;Харківська область – 457;Херсонська область – 197;Хмельницька область – 351;Черкаська область – 224;Чернівецька область – 197;Чернігівська область – 60.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.