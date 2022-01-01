Коронавірус на Волині: за добу – 94 нових випадки, померли 2 людей

На Волині протягом попередньої доби зареєстрували 94 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 11 дітей та 2 медпрацівники.Про це повідомляють в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.Одужали (осіб) – 99,Летальних випадків (осіб) – 2:Луцький район – 1випадок по Мар’янівській ТГ;Ковельський район – 1 випадок по Ковельській ТГ.методом ПЛР (осіб) – 1096,методом ІФА (осіб) – 144.– 43 хворих:Луцька ТГ – 22 хворихБоратинська ТГ – 1 хворийГородищенська ТГ – 2 хворихГорохівська ТГ – 3 хворихКіверцівська ТГ – 3 хворихОлицька ТГ -1 хворийТорчинська ТГ — 8 хворихЦуманська ТГ – 3 хворих–25 хворих:Володимир-Волинська ТГ -13 хворихЗимнівська ТГ – 1 хворийНововолинська ТГ – 6 хворихОваднівська ТГ -1 хворийПавлівська ТГ – 3 хворихПоромівська ТГ – 1хворий– 7 хворих:Любешівська ТГ -4 хворихМаневицька ТГ – 2 хворихПрилісненська ТГ – 1 хворий– 19 хворих:Головненська ТГ – 7 хворихДубечненська ТГ – 1 хворийКовельська ТГ – 2 хворихЛюблінецька ТГ – 4 хворихРатнівська ТГ – 1 хворийСамарівська ТГ – 1 хворийСмідинська ТГ — 1 хворийСтаровижівська ТГ – 1 хворийШацька ТГ – 1 хворийзахворіли (осіб) – 104 434 (з них дітей – 7317 та медичних працівників –4460),одужали ( осіб) – 100 958 (з них дітей – 7201 та медичних працівників –4387),летальних випадків (осіб) –2207 (1 дитина та 34 медпрацівники).методом ПЛР (осіб) – 412 896,методом ІФА (осіб) –210 975.За добу 11 січня 2022 року проти COVID-19 в області провели 2761 щеплення. Першою дозою щепили — 908 осіб, другою дозою – 1589 осіб, додатковою дозою – 49 осіб, бустерною дозою – 215 осіб.Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 327 942 людини, отримали дві дози – 301 843 людини, отримали додаткову дозу – 117 людей, бустерну дозу – 546 людей. Загалом провели 630 448 щеплень.