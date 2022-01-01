Коронавірус на Волині: за добу – 94 нових випадки, померли 2 людей
Сьогодні, 09:35
На Волині протягом попередньої доби зареєстрували 94 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 11 дітей та 2 медпрацівники.
Про це повідомляють в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Також за добу:
Одужали (осіб) – 99,
Летальних випадків (осіб) – 2:
Луцький район – 1випадок по Мар’янівській ТГ;
Ковельський район – 1 випадок по Ковельській ТГ.
Здійснили тестувань за добу:
методом ПЛР (осіб) – 1096,
методом ІФА (осіб) – 144.
Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:
Луцький район – 43 хворих:
Луцька ТГ – 22 хворих
Боратинська ТГ – 1 хворий
Городищенська ТГ – 2 хворих
Горохівська ТГ – 3 хворих
Ківерцівська ТГ – 3 хворих
Олицька ТГ -1 хворий
Торчинська ТГ — 8 хворих
Цуманська ТГ – 3 хворих
Володимир-Волинський район –25 хворих:
Володимир-Волинська ТГ -13 хворих
Зимнівська ТГ – 1 хворий
Нововолинська ТГ – 6 хворих
Оваднівська ТГ -1 хворий
Павлівська ТГ – 3 хворих
Поромівська ТГ – 1хворий
Камінь-Каширський район – 7 хворих:
Любешівська ТГ -4 хворих
Маневицька ТГ – 2 хворих
Прилісненська ТГ – 1 хворий
Ковельський район – 19 хворих:
Головненська ТГ – 7 хворих
Дубечненська ТГ – 1 хворий
Ковельська ТГ – 2 хворих
Люблінецька ТГ – 4 хворих
Ратнівська ТГ – 1 хворий
Самарівська ТГ – 1 хворий
Смідинська ТГ — 1 хворий
Старовижівська ТГ – 1 хворий
Шацька ТГ – 1 хворий
За весь час пандемії в області:
захворіли (осіб) – 104 434 (з них дітей – 7317 та медичних працівників –4460),
одужали ( осіб) – 100 958 (з них дітей – 7201 та медичних працівників –4387),
летальних випадків (осіб) –2207 (1 дитина та 34 медпрацівники).
Здійснили тестувань всього:
методом ПЛР (осіб) – 412 896,
методом ІФА (осіб) –210 975.
Вакцинація від COVID-19:
За добу 11 січня 2022 року проти COVID-19 в області провели 2761 щеплення. Першою дозою щепили — 908 осіб, другою дозою – 1589 осіб, додатковою дозою – 49 осіб, бустерною дозою – 215 осіб.
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 327 942 людини, отримали дві дози – 301 843 людини, отримали додаткову дозу – 117 людей, бустерну дозу – 546 людей. Загалом провели 630 448 щеплень.
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Про це повідомляють в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Також за добу:
Одужали (осіб) – 99,
Летальних випадків (осіб) – 2:
Луцький район – 1випадок по Мар’янівській ТГ;
Ковельський район – 1 випадок по Ковельській ТГ.
Здійснили тестувань за добу:
методом ПЛР (осіб) – 1096,
методом ІФА (осіб) – 144.
Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:
Луцький район – 43 хворих:
Луцька ТГ – 22 хворих
Боратинська ТГ – 1 хворий
Городищенська ТГ – 2 хворих
Горохівська ТГ – 3 хворих
Ківерцівська ТГ – 3 хворих
Олицька ТГ -1 хворий
Торчинська ТГ — 8 хворих
Цуманська ТГ – 3 хворих
Володимир-Волинський район –25 хворих:
Володимир-Волинська ТГ -13 хворих
Зимнівська ТГ – 1 хворий
Нововолинська ТГ – 6 хворих
Оваднівська ТГ -1 хворий
Павлівська ТГ – 3 хворих
Поромівська ТГ – 1хворий
Камінь-Каширський район – 7 хворих:
Любешівська ТГ -4 хворих
Маневицька ТГ – 2 хворих
Прилісненська ТГ – 1 хворий
Ковельський район – 19 хворих:
Головненська ТГ – 7 хворих
Дубечненська ТГ – 1 хворий
Ковельська ТГ – 2 хворих
Люблінецька ТГ – 4 хворих
Ратнівська ТГ – 1 хворий
Самарівська ТГ – 1 хворий
Смідинська ТГ — 1 хворий
Старовижівська ТГ – 1 хворий
Шацька ТГ – 1 хворий
За весь час пандемії в області:
захворіли (осіб) – 104 434 (з них дітей – 7317 та медичних працівників –4460),
одужали ( осіб) – 100 958 (з них дітей – 7201 та медичних працівників –4387),
летальних випадків (осіб) –2207 (1 дитина та 34 медпрацівники).
Здійснили тестувань всього:
методом ПЛР (осіб) – 412 896,
методом ІФА (осіб) –210 975.
Вакцинація від COVID-19:
За добу 11 січня 2022 року проти COVID-19 в області провели 2761 щеплення. Першою дозою щепили — 908 осіб, другою дозою – 1589 осіб, додатковою дозою – 49 осіб, бустерною дозою – 215 осіб.
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 327 942 людини, отримали дві дози – 301 843 людини, отримали додаткову дозу – 117 людей, бустерну дозу – 546 людей. Загалом провели 630 448 щеплень.
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