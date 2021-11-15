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У зоні ООС загинув боєць, у якого волинське коріння

У зоні ООС загинув боєць, у якого волинське коріння
На Донбасі у понеділок, 10 січня, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої загинули двоє військовослужбовців Операції Об’єднаних сил. Один із них має поліське коріння.

Про це пише Любешівська газета "Нове життя".

«Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення, несумісні з життям. Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловлюють щирі співчуття рідним і близьким героїв, які загинули за Україну», – йдеться у повідомленні пресцентру ООС.

Як стало відомо «Новому життю» з власних джерел, один із загиблих – Ілля Супрун, житель м. Дніпро, боєць 25-ї повітряно-штурмової бригади. Його бабуся Віра Іванівна Кравчик – уродженка с. Деревок Камінь-Каширського району.

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Теги: ООС, бійці, смерть, Волинь
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