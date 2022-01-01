Топ-5 найкращих юридичних університетів України*







ТОП-5 найкращих юридичних вишів в Україні

До рейтингу взяли українські навчальні заклади, що продемонстрували найкращі показники за такими критеріями: результати тестування випускників бакалаврату за спеціальністю «Право», загальна юридична компетенція, привабливість бакалаврських та магістерських програм, а також рівень довіри роботодавців до юридичних шкіл.



№1. Національний університет «Києво-Могилянська Академія»

НаУКМА - один з найбільш відомих та старих українських ВНЗ після Острозької академії та Львівського національного університету імені Івана Франка. Є представником найстаріших шкіл на території Східної Європи.



Переваги:



• Можливість безплатного здобуття освіти.

• Чудовий викладацький склад.

• До викладання залучають іноземних викладачів, провідних дослідників та практиків дипломатичної роботи.

• Конкурентний студентський склад.

• Однією з двох робочих мов НаУКМА є англійська.

• Студентам надають можливість обрати другу іноземну мову з широкого переліку: іспанська, французька, німецька, японська, арабська.

• Студенти здобувають високий рівень професійних знань.

• Потужна бібліотека.

• Курси підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання.

• Високий попит з боку роботодавців на випускників НаУКМА.

• Доступність гуртожитків.



№2. КНУ імені Тараса Шевченка

ВНЗ, що є одним з найпотужніших та найдавніших на території України, є національним центром науки та культури. Отримав статус дослідницького та автономного.



Переваги:



• Престижність та впізнаваність університету.

• Тут часто проводять різноманітні цікаві заходи, що відкриває безліч можливостей для саморозвитку.

• Мовний клуб КНУ надає можливість вивчення багатьох іноземних мов.

• Чудовий професорсько-викладацький склад.

• Доступність гуртожитків.



№3. Харківський національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

ВНЗ найвищого рівня акредитації, що має статус автономного. Університет відомий своєю високою корпоративною культурою та академічною благочесністю.



Переваги:



• Значний науковий та педагогічний потенціал.

• Налагоджене співробітництво та укладені договори з ВНЗ Польщі, Франції, Німеччини, Іспанії, В’єтнаму, США та багатьох інших країн.

• Академія бере активну участь в низці європейських та міжнародних проєктів.

• ВНЗ володіє широкими міжнародними зв’язками.

• Є можливість безплатного навчання.

• Абітурієнтам доступний вибір денної, заочної або вечірньої форми навчання.



№4. Одеська юридична академія

Провідний національний університет, що є безперечним лідером серед спеціалізованих юридичних вищих закладів освіти в південній частині України. ВНЗ славиться багатою історією та добрими академічними традиціями.



Переваги:



• Якісний підбір викладацького складу.

• Проведення лекцій на іноземних мовах (англійська, німецька, італійська, іспанська).

• Потужні бібліотечні ресурси.

• Чудова матеріальна база.

• Доступність гуртожитків.

• Реальне працевлаштування для випускників.



№5. ЛНУ імені Івана Франка

Найдавніший університет України та один з найстаріших ВНЗ в країнах Східної Європи. До 1939 року мав назву ЛУ ім. Яна Казимира. Входить до реєстру пам'яток України.



Переваги:



• Потужний викладацький потенціал.

• Є денна та заочна форми навчання, екстернат.

• Можливість безплатного навчання.

• Наявність підготовчого відділення.

• Післядипломна освіта.

• Аспірантура, докторантура.

• Доступність гуртожитків.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Певний час вищі навчальні заклади України випускали надмірну кількість юристів. Це спричинило ряд негативних наслідків, серед яких – певне знецінення професії та зміна сфери діяльності тими спеціалістами, які не змогли успішно працевлаштуватися. Внаслідок цього поступово сформувався дефіцит кваліфікованих правознавців. Отже, наразі ця престижна професія знову надзвичайно популярна.До рейтингу взяли українські навчальні заклади, що продемонстрували найкращі показники за такими критеріями: результати тестування випускників бакалаврату за спеціальністю «Право», загальна юридична компетенція, привабливість бакалаврських та магістерських програм, а також рівень довіри роботодавців до юридичних шкіл.НаУКМА - один з найбільш відомих та старих українських ВНЗ після Острозької академії та Львівського національного університету імені Івана Франка. Є представником найстаріших шкіл на території Східної Європи.Переваги:• Можливість безплатного здобуття освіти.• Чудовий викладацький склад.• До викладання залучають іноземних викладачів, провідних дослідників та практиків дипломатичної роботи.• Конкурентний студентський склад.• Однією з двох робочих мов НаУКМА є англійська.• Студентам надають можливість обрати другу іноземну мову з широкого переліку: іспанська, французька, німецька, японська, арабська.• Студенти здобувають високий рівень професійних знань.• Потужна бібліотека.• Курси підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання.• Високий попит з боку роботодавців на випускників НаУКМА.• Доступність гуртожитків.ВНЗ, що є одним з найпотужніших та найдавніших на території України, є національним центром науки та культури. Отримав статус дослідницького та автономного.Переваги:• Престижність та впізнаваність університету.• Тут часто проводять різноманітні цікаві заходи, що відкриває безліч можливостей для саморозвитку.• Мовний клуб КНУ надає можливість вивчення багатьох іноземних мов.• Чудовий професорсько-викладацький склад.• Доступність гуртожитків.ВНЗ найвищого рівня акредитації, що має статус автономного. Університет відомий своєю високою корпоративною культурою та академічною благочесністю.Переваги:• Значний науковий та педагогічний потенціал.• Налагоджене співробітництво та укладені договори з ВНЗ Польщі, Франції, Німеччини, Іспанії, В’єтнаму, США та багатьох інших країн.• Академія бере активну участь в низці європейських та міжнародних проєктів.• ВНЗ володіє широкими міжнародними зв’язками.• Є можливість безплатного навчання.• Абітурієнтам доступний вибір денної, заочної або вечірньої форми навчання.Провідний національний університет, що є безперечним лідером серед спеціалізованих юридичних вищих закладів освіти в південній частині України. ВНЗ славиться багатою історією та добрими академічними традиціями.Переваги:• Якісний підбір викладацького складу.• Проведення лекцій на іноземних мовах (англійська, німецька, італійська, іспанська).• Потужні бібліотечні ресурси.• Чудова матеріальна база.• Доступність гуртожитків.• Реальне працевлаштування для випускників.Найдавніший університет України та один з найстаріших ВНЗ в країнах Східної Європи. До 1939 року мав назву ЛУ ім. Яна Казимира. Входить до реєстру пам'яток України.Переваги:• Потужний викладацький потенціал.• Є денна та заочна форми навчання, екстернат.• Можливість безплатного навчання.• Наявність підготовчого відділення.• Післядипломна освіта.• Аспірантура, докторантура.• Доступність гуртожитків.В каталозі інтернет-магазину юридичної літератури https://lawbooks.in.ua представлений розкішний асортимент навчальних посібників, підручників, довідників, зразків документів, кодексів та коментарів до них, нормативних актів, науково-практичних книг та багато іншого для якісної підготовки абітурієнтів до вступу в найкращі юридичні університети України та світу.

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