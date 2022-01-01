вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Топ-5 найкращих юридичних університетів України*

Топ-5 найкращих юридичних університетів України*
Певний час вищі навчальні заклади України випускали надмірну кількість юристів. Це спричинило ряд негативних наслідків, серед яких – певне знецінення професії та зміна сфери діяльності тими спеціалістами, які не змогли успішно працевлаштуватися. Внаслідок цього поступово сформувався дефіцит кваліфікованих правознавців. Отже, наразі ця престижна професія знову надзвичайно популярна.


ТОП-5 найкращих юридичних вишів в Україні


До рейтингу взяли українські навчальні заклади, що продемонстрували найкращі показники за такими критеріями: результати тестування випускників бакалаврату за спеціальністю «Право», загальна юридична компетенція, привабливість бакалаврських та магістерських програм, а також рівень довіри роботодавців до юридичних шкіл.

№1. Національний університет «Києво-Могилянська Академія»
НаУКМА - один з найбільш відомих та старих українських ВНЗ після Острозької академії та Львівського національного університету імені Івана Франка. Є представником найстаріших шкіл на території Східної Європи.

Переваги:

• Можливість безплатного здобуття освіти.
• Чудовий викладацький склад.
• До викладання залучають іноземних викладачів, провідних дослідників та практиків дипломатичної роботи.
• Конкурентний студентський склад.
• Однією з двох робочих мов НаУКМА є англійська.
• Студентам надають можливість обрати другу іноземну мову з широкого переліку: іспанська, французька, німецька, японська, арабська.
• Студенти здобувають високий рівень професійних знань.
• Потужна бібліотека.
• Курси підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання.
• Високий попит з боку роботодавців на випускників НаУКМА.
• Доступність гуртожитків.

№2. КНУ імені Тараса Шевченка
ВНЗ, що є одним з найпотужніших та найдавніших на території України, є національним центром науки та культури. Отримав статус дослідницького та автономного.

Переваги:

• Престижність та впізнаваність університету.
• Тут часто проводять різноманітні цікаві заходи, що відкриває безліч можливостей для саморозвитку.
• Мовний клуб КНУ надає можливість вивчення багатьох іноземних мов.
• Чудовий професорсько-викладацький склад.
• Доступність гуртожитків.

№3. Харківський національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
ВНЗ найвищого рівня акредитації, що має статус автономного. Університет відомий своєю високою корпоративною культурою та академічною благочесністю.

Переваги:

• Значний науковий та педагогічний потенціал.
• Налагоджене співробітництво та укладені договори з ВНЗ Польщі, Франції, Німеччини, Іспанії, В’єтнаму, США та багатьох інших країн.
• Академія бере активну участь в низці європейських та міжнародних проєктів.
• ВНЗ володіє широкими міжнародними зв’язками.
• Є можливість безплатного навчання.
• Абітурієнтам доступний вибір денної, заочної або вечірньої форми навчання.

№4. Одеська юридична академія
Провідний національний університет, що є безперечним лідером серед спеціалізованих юридичних вищих закладів освіти в південній частині України. ВНЗ славиться багатою історією та добрими академічними традиціями.

Переваги:

• Якісний підбір викладацького складу.
• Проведення лекцій на іноземних мовах (англійська, німецька, італійська, іспанська).
• Потужні бібліотечні ресурси.
• Чудова матеріальна база.
• Доступність гуртожитків.
• Реальне працевлаштування для випускників.

№5. ЛНУ імені Івана Франка
Найдавніший університет України та один з найстаріших ВНЗ в країнах Східної Європи. До 1939 року мав назву ЛУ ім. Яна Казимира. Входить до реєстру пам'яток України.

Переваги:

• Потужний викладацький потенціал.
• Є денна та заочна форми навчання, екстернат.
• Можливість безплатного навчання.
• Наявність підготовчого відділення.
• Післядипломна освіта.
• Аспірантура, докторантура.
• Доступність гуртожитків.

Де замовити якісну юридичну літературу абітурієнтам та студентам юридичних ВНЗ?


В каталозі інтернет-магазину юридичної літератури https://lawbooks.in.ua представлений розкішний асортимент навчальних посібників, підручників, довідників, зразків документів, кодексів та коментарів до них, нормативних актів, науково-практичних книг та багато іншого для якісної підготовки абітурієнтів до вступу в найкращі юридичні університети України та світу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
2021 рік – у фото видання ВолиньPost
«Експертизи не дали повних відповідей»: чому досі не оголосили підозру доньці Алфьорова, яка на смерть збила людину
Пакети-«маєчки» тепер не безплатні: скільки вони коштують у супермаркетах Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку на перехресті з автівки викинули відходи. ФОТО
Сьогодні, 13:11
Головний лікар волинського центру терапії залежностей назвав симптоми алкоголізму
Сьогодні, 13:00
Топ-5 найкращих юридичних університетів України*
Сьогодні, 12:44
Арештували волинянина, який на Святвечір вбив знайомого
Сьогодні, 12:40
На волинському кордоні українці «спалилися» з саморобними фейковими COVID-сертифікатами: їм оголосили про підозру
Сьогодні, 12:27
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку на перехресті з автівки викинули відходи. ФОТО
Сьогодні, 13:11
 0
Головний лікар волинського центру терапії залежностей назвав симптоми алкоголізму
Сьогодні, 13:00
 0
Топ-5 найкращих юридичних університетів України*
Сьогодні, 12:44
 0
Арештували волинянина, який на Святвечір вбив знайомого
Сьогодні, 12:40
 0
На волинському кордоні українці «спалилися» з саморобними фейковими COVID-сертифікатами: їм оголосили про підозру
Сьогодні, 12:27
 0
Медіа
відео
1/8