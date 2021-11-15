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Суд відмовився карати працівницю «Епіцентру» на Волині за невакцинованих клієнтів

Суд відмовився карати працівницю «Епіцентру» на Волині за невакцинованих клієнтів
Ковельський міськрайонний суд закрив провадження щодо адміністраторки магазину «Епіцентр», яка 20 листопада впустила до зали відвідувачів без ковід-документів. За статтею про порушення правил карантину їй загрожував штраф, проте суддя дійшов висновку, що в її діях не було адмінправопорушення.

Як йдеться у постанові Ковельського міськрайонного суду від 5 січня, суд розглядав справу щодо адміністраторки гіпермаркету «Епіцентр» у Ковелі, пише zaxid.net.

У адмінпротоколі зазначено, що 20 листопада, о 19:30, вона не вжила заходів епідемічної безпеки, а саме, допустила до залу магазину відвідувачів без наявного ковід-сертифікату або негативного ПЛР-тесту.

Адмінпротокол був складений за ч.1 ст. 44-3 КУпАП (порушення правил щодо карантину людей), яка передбачає від 17 до 34 тис. грн для громадян та до 170 000 грн для посадових осіб.

На судове засідання працівниця не прийшла, однак попередньо подала до суду клопотання про закриття провадження через відсутність у її діях складу правопорушення. Суд дійшов такого ж висновку. Як йдеться у постанові, в матеріалах справи були відсутні докази того, що жінка є посадовою особою та виконує організаційно-розпорядчі чи адміністративно-господарські обов'язки.

«До матеріалів справи також не долучено належних доказів на основі яких, у визначеному законом порядку, можливо встановити наявність чи відсутність адміністративного правопорушення, винність даної особи в його вчиненні та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи, зокрема, пояснень свідків, які були відвідувачами ТЦ "Епіцентр"», – йдеться у постанові.

Відтак суддя Петро Бойчук постановив закрити провадження в цій справі на підставі відсутності в діях жінки адміністративного правопорушення.

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Теги: Волинь, Ковель, суд, вакцинація, Епіцентр
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Коментарі 1
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Чи є якась відповідальність тих недолугих і безграмотних остолопів які складали протокол?
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