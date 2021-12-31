Ніч на 13 січня буде найхолоднішою в Україні





Про це написала синоптик Наталія Діденко на своїй



Завтра вдень, 13 січня, температура повітря становитиме в більшості областей -4-9 градусів.



У західних областях 13 січня почнеться потепління, очікується від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла.



Потепління вже вдень 14 січня, на Василя, охопить більшу частину України.



"Вітер завтра втримається північно-західного напрямку, поривчастий, часом до штормового. Це - вкрай некомфортно за такої низької температури повітря. Тому залиште тимчасово елегантні пальто, взуття і кепочки - одягайтеся, ніби зібрались у полярну експедицію", - радить Діденко.



Невеликий сніг 13-го січня можливий лише в Карпатах, місцями на Півночі та в Центрі.



Більша частина України перебуватиме під впливом антициклону, тому переважатиме суха погода.



У Києві завтра, 13 січня, буде дуже холодно - вночі -15-19 градусів, вдень у четвер, 14 січня, температура повітря підвищиться до -2-4 градусів. Сильний вітер істотно посилюватиме відчуття холоду.



На Маланки у столиці є ймовірність невеликого снігу. На дорогах ожеледиця. На Василя, 14-го січня, потепління в Києві попрямує до відлиги.



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