Арештували волинянина, який на Святвечір вбив знайомого





Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.



За процесуального керівництва прокурорів Луцької окружної прокуратури 38-річному жителю села Коршовець Луцького району повідомлено про підозру у заподіянні односельцю тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили його смерть (ч.2 ст. 121 КК України).



Слідство вважає, що увечері 6 січня 2022 року нетверезий чоловік жорстоко побив знайомого – і



Підозрюваному у вчиненні цього злочину волинянину суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів.



Санкцією ч.2 ст. 121 КК України за умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На 60 днів взяли під варту жителя села Коршовець за те, що він 6 січня побив до смерті знайомого.Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.За процесуального керівництва прокурорів Луцької окружної прокуратури 38-річному жителю села Коршовець Луцького району повідомлено про підозру у заподіянні односельцю тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили його смерть (ч.2 ст. 121 КК України).Слідство вважає, що увечері 6 січня 2022 року нетверезий чоловік жорстоко побив знайомого – і той помер на місці від заподіяних травм. Підозрюваному у вчиненні цього злочину волинянину суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів.Санкцією ч.2 ст. 121 КК України за умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

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