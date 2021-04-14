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Арештували волинянина, який на Святвечір вбив знайомого

Арештували волинянина, який на Святвечір вбив знайомого
На 60 днів взяли під варту жителя села Коршовець за те, що він 6 січня побив до смерті знайомого.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.

За процесуального керівництва прокурорів Луцької окружної прокуратури 38-річному жителю села Коршовець Луцького району повідомлено про підозру у заподіянні односельцю тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили його смерть (ч.2 ст. 121 КК України).

Слідство вважає, що увечері 6 січня 2022 року нетверезий чоловік жорстоко побив знайомого – і той помер на місці від заподіяних травм.

Підозрюваному у вчиненні цього злочину волинянину суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів.

Санкцією ч.2 ст. 121 КК України за умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.


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Теги: арешт, вбивство, Святвечір, Коршовець
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