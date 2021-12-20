«Надії все менше»: волиняни прочісують кілометри в пошуках зниклого пенсіонера
Сьогодні, 12:11
12 січня добровольці, рятувальники та правоохоронці продовжили пошуки зниклого 71-річного пенсіонера, який має проблеми із пам'яттю.
Про це в коментарі Суспільному розповів староста сіл Павлівської громади Валентин Ілов.
Масштабні пошуки призупинили напередодні, з настанням темряви.
"Надії все менше, морози такі вночі були. Але ми мусимо його знайти", – сказав староста. З його слів, зранку до пошуків приступили орієнтовно 30-40 людей. Серед них – жителі Грушева і ближніх сіл, працівники сільрад громади, рятувальники та поліцейські.
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Валентин Ілов, який нині теж прочісує місцевість разом із добровольцями, додав, що сьогодні (12 січня – ред.) планують оглянути ділянку від села Грушів до Павлівки. "Це орієнтовно сім кілометрів, може більше", – зазначив староста.
Нагадаємо, 71-річний Володимир Ткачук 5-го січня о 9:30 пішов з дому та не повернувся. Повідомляють, що чоловік зникав неодноразово – йшов у ліс, шукав гриби та блукав у жителів навколишніх сіл.
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Про це в коментарі Суспільному розповів староста сіл Павлівської громади Валентин Ілов.
Масштабні пошуки призупинили напередодні, з настанням темряви.
"Надії все менше, морози такі вночі були. Але ми мусимо його знайти", – сказав староста. З його слів, зранку до пошуків приступили орієнтовно 30-40 людей. Серед них – жителі Грушева і ближніх сіл, працівники сільрад громади, рятувальники та поліцейські.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Знайшли тіло чоловіка з Луцького району, який зник на Різдво
Валентин Ілов, який нині теж прочісує місцевість разом із добровольцями, додав, що сьогодні (12 січня – ред.) планують оглянути ділянку від села Грушів до Павлівки. "Це орієнтовно сім кілометрів, може більше", – зазначив староста.
Нагадаємо, 71-річний Володимир Ткачук 5-го січня о 9:30 пішов з дому та не повернувся. Повідомляють, що чоловік зникав неодноразово – йшов у ліс, шукав гриби та блукав у жителів навколишніх сіл.
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