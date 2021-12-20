«Надії все менше»: волиняни прочісують кілометри в пошуках зниклого пенсіонера





Про це в коментарі Валентин Ілов.



Масштабні пошуки призупинили напередодні, з настанням темряви.



"Надії все менше, морози такі вночі були. Але ми мусимо його знайти", – сказав староста. З його слів, зранку до пошуків приступили орієнтовно 30-40 людей. Серед них – жителі Грушева і ближніх сіл, працівники сільрад громади, рятувальники та поліцейські.



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Валентин Ілов, який нині теж прочісує місцевість разом із добровольцями, додав, що сьогодні (12 січня – ред.) планують оглянути ділянку від села Грушів до Павлівки. "Це орієнтовно сім кілометрів, може більше", – зазначив староста.



Володимир Ткачук 5-го січня о 9:30 пішов з дому та не повернувся. Повідомляють, що чоловік зникав неодноразово – йшов у ліс, шукав гриби та блукав у жителів навколишніх сіл.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 12 січня добровольці, рятувальники та правоохоронці продовжили пошуки зниклого 71-річного пенсіонера, який має проблеми із пам'яттю.Про це в коментарі Суспільному розповів староста сіл Павлівської громадиМасштабні пошуки призупинили напередодні, з настанням темряви."Надії все менше, морози такі вночі були. Але ми мусимо його знайти", – сказав староста. З його слів, зранку до пошуків приступили орієнтовно 30-40 людей. Серед них – жителі Грушева і ближніх сіл, працівники сільрад громади, рятувальники та поліцейські.Валентин Ілов, який нині теж прочісує місцевість разом із добровольцями, додав, що сьогодні (12 січня – ред.) планують оглянути ділянку від села Грушів до Павлівки. "Це орієнтовно сім кілометрів, може більше", – зазначив староста. Нагадаємо , 71-річний5-го січня о 9:30 пішов з дому та не повернувся. Повідомляють, що чоловік зникав неодноразово – йшов у ліс, шукав гриби та блукав у жителів навколишніх сіл.

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