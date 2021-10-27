На волинському кордоні українці «спалилися» з саморобними фейковими COVID-сертифікатами: їм оголосили про підозру
Сьогодні, 12:27
COVID-сертифікати з ознаками підробки виявили прикордонники в кінці минулого місяця на пункті пропуску «Устилуг», що у Володимир-Волинському районі у двох мешканців Тернопільщини. Поліцейські оголосили про підозру порушникам.
Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Під час перевірки з’ясувалося, що громадяни, 40-річний та 22-річний жителі Тернопільської області, виготовили фіктивні документи самотужки, процедури вакцинації вони не проходили, адже відомості про це в реєстрі відсутні.
Учора, 11 січня, їм оголосили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 та ч. 4 ст. 358 КК України.
Йдеться про підробку документів та використання завідомо підробленого документа. За скоєне правопорушникам загрожує до двох років обмеження волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Під час перевірки з’ясувалося, що громадяни, 40-річний та 22-річний жителі Тернопільської області, виготовили фіктивні документи самотужки, процедури вакцинації вони не проходили, адже відомості про це в реєстрі відсутні.
Учора, 11 січня, їм оголосили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 та ч. 4 ст. 358 КК України.
Йдеться про підробку документів та використання завідомо підробленого документа. За скоєне правопорушникам загрожує до двох років обмеження волі.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Топ-5 найкращих юридичних університетів України*
Сьогодні, 12:44
Арештували волинянина, який на Святвечір вбив знайомого
Сьогодні, 12:40
На волинському кордоні українці «спалилися» з саморобними фейковими COVID-сертифікатами: їм оголосили про підозру
Сьогодні, 12:27
Ніч на 13 січня буде найхолоднішою в Україні
Сьогодні, 11:56
Медіа