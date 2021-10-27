На волинському кордоні українці «спалилися» з саморобними фейковими COVID-сертифікатами: їм оголосили про підозру

COVID-сертифікати з ознаками підробки виявили прикордонники в кінці минулого місяця на пункті пропуску «Устилуг», що у Володимир-Волинському районі у двох мешканців Тернопільщини. Поліцейські оголосили про підозру порушникам.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.Під час перевірки з’ясувалося, що громадяни, 40-річний та 22-річний жителі Тернопільської області, виготовили фіктивні документи самотужки, процедури вакцинації вони не проходили, адже відомості про це в реєстрі відсутні.Учора, 11 січня, їм оголосили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 та ч. 4 ст. 358 КК України.Йдеться про підробку документів та використання завідомо підробленого документа. За скоєне правопорушникам загрожує до двох років обмеження волі.