вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

13 січня на Волині: гортаючи календар

13 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження в письменниці Ольги Ляснюк (на фото).

Також особисте свято відзначає колишній начальник управління Держгеокадастру у Волинській області Василь Василенко.

Вітаємо з цим святом!

Бажаємо міцного здоров’я, радості від життя та нових звершень.

Українці у ніч з 13 на 14 січня відзначають Старий Новий рік.

Вечір напередодні Старого Нового року називають Маланчиним вечором, адже 13 січня – день преподобної Меланії.

У цей вечір прийнято ходити щедрувати.

13 січня 2012 року помер доктор фізико-математичних наук, заслужений діяч науки і техніки України, голова спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій, професор кафедри фізики твердого тіла та інформаційно-вимірювальних технологій СНУ імені Лесі Українки Георгій Давидюк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, Луцьк, день народження
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
2021 рік – у фото видання ВолиньPost
«Експертизи не дали повних відповідей»: чому досі не оголосили підозру доньці Алфьорова, яка на смерть збила людину
Пакети-«маєчки» тепер не безплатні: скільки вони коштують у супермаркетах Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
13 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Назвали 10 продуктів, на які держава «стримуватиме» ціни
12 січень, 23:35
За ніч у луцькому пункті обігріву від морозу врятували шістьох людей. ВІДЕО
12 січень, 22:59
Шлюб у СІЗО: у Луцьку вийшла заміж ув'язнена
12 січень, 22:13
У Луцьку після зіткнення Volkswagen вилетів на тротуар і збив дівчину. ФОТО, ВІДЕО
12 січень, 21:01
Схожі новини
11 січня на Волині: гортаючи календар 11 січня на Волині: гортаючи календар
11 січень, 00:00
7 січня на Волині: гортаючи календар 7 січня на Волині: гортаючи календар
07 січень, 00:00
5 січня на Волині: гортаючи календар 5 січня на Волині: гортаючи календар
05 січень, 00:00
31 грудня на Волині: гортаючи календар 31 грудня на Волині: гортаючи календар
31 грудень, 2021, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
13 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Назвали 10 продуктів, на які держава «стримуватиме» ціни
12 січень, 23:35
 0
За ніч у луцькому пункті обігріву від морозу врятували шістьох людей. ВІДЕО
12 січень, 22:59
 0
Шлюб у СІЗО: у Луцьку вийшла заміж ув'язнена
12 січень, 22:13
 0
У Луцьку після зіткнення Volkswagen вилетів на тротуар і збив дівчину. ФОТО, ВІДЕО
12 січень, 21:01
 0
Медіа
відео
1/8