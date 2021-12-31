13 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні день народження в письменниці Ольги Ляснюк (на фото).
Також особисте свято відзначає колишній начальник управління Держгеокадастру у Волинській області Василь Василенко.
Вітаємо з цим святом!
Бажаємо міцного здоров’я, радості від життя та нових звершень.
Українці у ніч з 13 на 14 січня відзначають Старий Новий рік.
Вечір напередодні Старого Нового року називають Маланчиним вечором, адже 13 січня – день преподобної Меланії.
У цей вечір прийнято ходити щедрувати.
13 січня 2012 року помер доктор фізико-математичних наук, заслужений діяч науки і техніки України, голова спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій, професор кафедри фізики твердого тіла та інформаційно-вимірювальних технологій СНУ імені Лесі Українки Георгій Давидюк.
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Також особисте свято відзначає колишній начальник управління Держгеокадастру у Волинській області Василь Василенко.
Вітаємо з цим святом!
Бажаємо міцного здоров’я, радості від життя та нових звершень.
Українці у ніч з 13 на 14 січня відзначають Старий Новий рік.
Вечір напередодні Старого Нового року називають Маланчиним вечором, адже 13 січня – день преподобної Меланії.
У цей вечір прийнято ходити щедрувати.
13 січня 2012 року помер доктор фізико-математичних наук, заслужений діяч науки і техніки України, голова спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій, професор кафедри фізики твердого тіла та інформаційно-вимірювальних технологій СНУ імені Лесі Українки Георгій Давидюк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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