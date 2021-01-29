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У Луцьку на перехресті з автівки викинули відходи. ФОТО

У Луцьку на перехресті з автівки викинули відходи. ФОТО
Однією з найболючіших тем у Луцьку є боротьба зі стихійними сміттєзвалищами. Сьогодні, 12 січня, грубе порушення правил поводження з відходами виявили поблизу контейнерного майданчика на перехресті вулиць Яровиця та Івана Франка.

Про це інформують у пресслужбі департаменту муніципальної варти Луцькради.

Двоє громадян здійснили викидання тари від «глюкозно-фруктозного сиропу» з автомобіля Renault Trafic, біля контейнерів з твердими побутовими відходами, чим здійснили засмічення території загального користування.

Штраф за порушення ст. 152 КУпАП становить від 340 до 1360 грн.
У Луцьку на перехресті з автівки викинули відходи. ФОТО
У Луцьку на перехресті з автівки викинули відходи. ФОТО
У Луцьку на перехресті з автівки викинули відходи. ФОТО

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Теги: сміттєзвалище, Луцьк, відходи, муніципали
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