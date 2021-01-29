У Луцьку на перехресті з автівки викинули відходи. ФОТО





Про це інформують у пресслужбі департаменту муніципальної варти Луцькради.



Двоє громадян здійснили викидання тари від «глюкозно-фруктозного сиропу» з автомобіля Renault Trafic, біля контейнерів з твердими побутовими відходами, чим здійснили засмічення території загального користування.



Штраф за порушення ст. 152 КУпАП становить від 340 до 1360 грн.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Однією з найболючіших тем у Луцьку є боротьба зі стихійними сміттєзвалищами. Сьогодні, 12 січня, грубе порушення правил поводження з відходами виявили поблизу контейнерного майданчика на перехресті вулиць Яровиця та Івана Франка.Про це інформують у пресслужбі департаменту муніципальної варти Луцькради.Двоє громадян здійснили викидання тари від «глюкозно-фруктозного сиропу» з автомобіля Renault Trafic, біля контейнерів з твердими побутовими відходами, чим здійснили засмічення території загального користування.Штраф за порушення ст. 152 КУпАП становить від 340 до 1360 грн.

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